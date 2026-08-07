Cuándo terminan las clases 2026 en Santa Fe: así es el calendario escolar

Después del receso de invierno, las comunidades educativas de Santa Fe ya transitan la segunda mitad del ciclo lectivo 2026 y las familias empiezan a mirar el calendario de fin de año. Para los niveles Inicial, Primario y Especial, la finalización de las clases está fijada para el viernes 18 de diciembre, de acuerdo con la fecha establecida para la mayoría de las jurisdicciones del país.

Pero hay una diferencia importante que puede pasar inadvertida: no todos los niveles educativos santafesinos terminan las clases el mismo día. Mientras Inicial, Primaria y Especial concluirán el 18 de diciembre, los niveles Secundario, Superior y Formación Profesional finalizarán el ciclo lectivo el viernes 11 de diciembre de 2026, según el cronograma anunciado por el Gobierno de Santa Fe.

Cuándo terminan las clases 2026 en Santa Fe

En Santa Fe, las clases de los niveles Inicial, Primario y Especial terminarán el viernes 18 de diciembre de 2026. La misma fecha se aplicará a la primaria de adultos y a las escuelas de Educación Media para Adultos (EEMPA), de acuerdo con el calendario provincial.

El ciclo lectivo santafesino comenzó el lunes 2 de marzo y tuvo su receso de invierno entre el 6 y el 17 de julio. La provincia definió el cierre del período escolar para el 18 de diciembre con el objetivo de alcanzar los 190 días de clases previstos para el calendario 2026.

La fecha coincide con la establecida para una gran parte del país. El calendario aprobado por el Consejo Federal de Educación también ubica el 18 de diciembre como fecha de finalización para CABA, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y otras jurisdicciones.

Sin embargo, para las familias santafesinas hay un dato que cambia el panorama: Secundaria, Superior y Formación Profesional terminarán el viernes 11 de diciembre, una semana antes que Inicial, Primaria y Especial.

El calendario escolar 2026 de Santa Fe, nivel por nivel

El cronograma provincial establece distintas fechas de finalización según el tipo de enseñanza.

Viernes 11 de diciembre de 2026:

Nivel Secundario.

Nivel Superior.

Formación Profesional.

Viernes 18 de diciembre de 2026:

Nivel Inicial.

Nivel Primario.

Educación Especial.

Primaria de adultos.

EEMPA.

La diferencia responde a la organización propia de cada nivel y no significa que Santa Fe tenga un calendario educativo por fuera del esquema federal. El Consejo Federal de Educación estableció para 2026 un compromiso de 190 días efectivos de clase y un piso de cuatro horas reloj de actividades pedagógicas para considerar cumplida una jornada lectiva.

En el caso santafesino, el Ministerio de Educación señaló que el objetivo para 2026 es alcanzar esos 190 días y consolidar una mayor cantidad de horas efectivas de enseñanza. La provincia había informado que en 2025 alcanzaría por primera vez en 14 años los 185 días de clases previstos.

Cuándo empiezan las vacaciones de verano en Santa Fe

Para los estudiantes de Inicial, Primaria y Especial, el 18 de diciembre marcará el cierre del ciclo lectivo ordinario y el comienzo del período de vacaciones de verano, más allá de las actividades que puedan corresponder a cada alumno según su situación académica.

En el caso de Secundaria, Superior y Formación Profesional, el cierre de las clases será el 11 de diciembre, aunque eso tampoco implica que toda actividad educativa termine ese mismo día. Los estudiantes que deban rendir materias, recuperar contenidos o participar de instancias de acompañamiento pueden tener que concurrir posteriormente, de acuerdo con el cronograma específico de cada nivel e institución.

Clases en Córdoba 2026.

Esta distinción es relevante para las familias que estén organizando viajes o actividades de fin de año. La fecha de finalización del dictado ordinario de clases no siempre coincide con la fecha en la que concluyen todas las instancias académicas.