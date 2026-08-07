La crisis entre Irán y Estados Unidos suma nuevos capítulos: el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, acusó a la administración de Donald Trump de hacer "teatro" con las negociaciones y exigió que cumpla sus compromisos. En paralelo, Teherán anunció un acuerdo con Omán para establecer una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz, aunque aclaró que su reapertura seguirá condicionada a la postura de Washington. Mientras continúan las negociaciones, persisten los incidentes marítimos y las amenazas sobre uno de los corredores energéticos más importantes del mundo. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.
Arabia Saudita, Pakistán y Turquía firman un pacto y reconfiguran tablero de Medio Oriente
El acuerdo que tiene el objetivo "de fortalecer la disuasión colectiva contra cualquier acto de agresión", fue firmado en La Meca por el príncipe heredero saudita, Mohammed ben Salman, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif.
Hace 2 horas
Arabia Saudita, Pakistán y Turquía firmaron un pacto y reconfiguran Medio Oriente
El acuerdo fue firmado en La Meca, Arabia Saudita, por el príncipe heredero saudí, Mohammed ben Salman, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif. Tiene el objetivo de "fortalecer la disuasión colectiva contra cualquier acto de agresión".
"Estipula que cualquier ataque armado contra uno de los tres Estados será considerado un ataque contra todos ellos", precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores pakistaní.
La presidencia turca afirmó por su lado que el acuerdo aportará en "la preservación de la paz y la estabilidad en nuestra región", indicó en un comunicado el director de Comunicación de la presidencia turca, Burhanettin Duran.
Hace 12 horas
El precio del petróleo se derrumbó hasta un 6% tras el freno de los ataques contra Irán
El crudo cayó con fuerza luego de que la Casa Blanca suspendiera las represalias militares y argumentara un inicio de negociaciones, desmentido por Teherán. La presión saudí y el costo del combustible a meses de las elecciones en EE. UU. motivaron el giro de Washington.
Los precios internacionales del petróleo registraron un acentuado retroceso al inicio de la semana bursátil, desplomándose más de un 6% luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara la suspensión de los ataques militares contra Irán y afirmara que se abrió una instancia de negociación con el régimen persa.
Hace 12 horas
Trump dice que cree que la guerra con Irán terminará "muy pronto"
El presidente de EE. UU., Donald Trump, firma decretos en el Despacho Oval de Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves a periodistas que cree que la guerra con Irán terminaría pronto y señaló que las fuerzas armadas estaban teniendo problemas con el suministro de algunas armas.
Hace 12 horas
El dilema de Trump con Irán: está atrapado en una guerra sin salida a la vista
Varias personas caminan junto a una réplica simbólica de un misil iraní y una bandera iraní en la plaza Imam Hussein, en Teherán.
Ahora que la guerra del presidente Donald Trump contra Irán cumple ya su sexto mes, la avalancha de amenazas y gestiones diplomáticas de esta semana ha puesto de relieve la situación cada vez más complicada en la que se encuentra al intentar sacar a Estados Unidos de un conflicto impopular que, según afirmó inicialmente, duraría solo unas semanas.
18:47 | 06/08/2026
L-Gante suspendió un recital en Israel y recordó que marchó por Gaza
En sus redes sociales, el músico explicó los motivos de su decisión. "Mi pensamiento es claro y firme", advirtió.
06:56 | 06/08/2026
Irán y Omán cerraron un acuerdo para reabrir Ormuz y sólo falta la aprobación final
Sin Estados Unidos en la mesa, crece la esperanza de que se destrabe uno de los puntos clave del conflicto en Medio Oriente. No obstante, siguen los ataques y las amenazas cruzadas en la región.
13:31 | 05/08/2026
Irán confirmó que el acuerdo con Omán por el estrecho de Ormuz "está en su fase final"
Teherán anunció entendimientos sobre la ruta marítima, aunque aclaró que el pacto no garantiza la seguridad total mientras continúe el bloqueo naval de Estados Unidos. La diplomacia iraní descartó viajes inmediatos a Qatar y Pakistán.
06:54 | 05/08/2026
Estrecho de Ormuz: el acuerdo entre Irán y Omán está "a punto de concretarse"
El gobierno iraní informó que llegó a un acuerdo con Irán en casi todos los temas que estaban en discusión. A pesar de las declaraciones de funcionarios estadounidenses en las últimas horas, el país norteamericano no participa de las negociaciones activamente.
20:21 | 04/08/2026
La otra ocupación de Israel: capturó un territorio equivalente a CABA dentro de Líbano
Pese a haber firmado un alto al fuego en junio con Beirut, el gobierno de Tel Aviv mantiene su ofensiva sobre el territorio libanés y ya ocupa alrededor de 600 kilómetros cuadrados dentro de Líbano.
08:21 | 04/08/2026
Las negociaciones entre Irán y Omán por el estrecho de Ormuz avanzan "positivamente"
A pesar de las declaraciones de funcionarios estadounidenses sobre las charlas con Irán, Washington no forma parte de forma activa de la negociación.
13:59 | 03/08/2026
Irán ejecutó a dos hombres acusados de espiar para Israel
Omid Behzad y Pouria Safwat fueron ahorcados tras ser señalados por enviar fotos de bases militares al Mossad. La ONG de Derechos Humanos Hengaw cuestionó el proceso y advirtió que el régimen utiliza la pena de muerte para reprimir.
13:14 | 03/08/2026
Trump acusó de "hipócritas" a los líderes de Irán y afirmó que EE.UU. controla Ormuz
El presidente estadounidense aseguró que Teherán suplica negociar un acuerdo en privado mientras niega el diálogo en público. El mensaje se conoce tras la suspensión de los ataques militares y la caída del petróleo.
06:58 | 03/08/2026
Trump asegura que este lunes se retomará el diálogo pero Irán lo niega
Un ex diplomático y ex funcionario estadounidense especializado en Irán aseguró que Omán sí retomó las negociaciones con Irán pero que lo hizo "en nombre del mundo", no Estados Unidos, porque todos los países de todos los continentes están sufriendo las consecuencias económicas de esta guerra lanzada por Washington.
10:01 | 02/08/2026
Trump “canceló” los ataques contra Irán e Israel sigue bombardeando Gaza
Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.
10:29 | 01/08/2026
EE.UU. amenazó con ataques e Irán advirtió que puede dejar la región en llamas
El comandante del máximo mando militar conjunto de Irán declaró que las acciones de Estados Unidos contra Irán conllevan un riesgo cada vez mayor y advirtió a los países de Medio Oriente que no deben ser "consumidos por las llamas de la guerra".
Estados Unidos instó a sus ciudadanos en Medio Oriente a extremar la precaución, advirtiendo de una posible escalada imprevista.
19:56 | 31/07/2026
Gaza: Trump anunció el desarme de Hamás, pero hay más dudas que certezas
El anuncio de la Casa Blanca se conoce meses después de que en octubre pasado se firmara un alto el fuego también mediado por Estados Unidos. Desde entonces, los bombardeos continuaron y hubo más de 1.200 palestinos fallecidos y otros 4.000 heridos.
Si bien Trump aseguró esta tarde que Israel "está muy contento" con el trato, el ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, lo calificó como "inaceptable".
17:15 | 31/07/2026
Guterres aplaude el desarme de Hamás y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza
El secretario general de la ONU celebró el principio de acuerdo gestionado por la Casa Blanca y mediadores árabes, aunque exigió el cese total de las hostilidades tras registrarse un nuevo ataque mortal con un dron en el centro del enclave. El plan contempla la creación de un gobierno de transición liderado por el economista Alí Shaath.
07:35 | 31/07/2026
Trump dice que atacará a Irán "con mucha fuerza" hasta no poder "soportarlo más"
El mandatario estadounidense aseguró que las defensas de Irán "están siendo diezmadas" y advirtió que Washington atacará nuevamente con "mucha fuerza".