Arabia Saudita, Pakistán y Turquía firman un pacto y reconfiguran tablero de Medio Oriente

El acuerdo fue firmado en La Meca, Arabia Saudita, por el príncipe heredero saudí, Mohammed ben Salman, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif. Tiene el objetivo de "fortalecer la disuasión colectiva contra cualquier acto de agresión".

"Estipula que cualquier ataque armado contra uno de los tres Estados será considerado un ataque contra todos ellos", precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores pakistaní.

La presidencia turca afirmó por su lado que el acuerdo aportará en "la preservación de la paz y la estabilidad en nuestra región", indicó en un comunicado el director de Comunicación de la presidencia turca, Burhanettin Duran.