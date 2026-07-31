Gaza: Trump anunció el desarme de Hamás, pero hay más dudas que certezas

Si bien Trump aseguró esta tarde que Israel "está muy contento" con el trato, el ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, lo calificó como "inaceptable".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo para que Hamás deponga las armas e Israel retire sus fuerzas armadas de Gaza, pero hay distintos países de la región y Europa que ya expresaron algunos reparos en torno a si se podrá llevar a cabo. La propuesta de Trump se conoce nueve meses después de la firma de otro alto al fuego, también negociado por la Casa Blanca, que no llegó a buen puerto.

"A medida que se complete el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán, y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para asumir la responsabilidad de que Gaza sea segura para sus residentes y sus vecinos", dijo Trump al anunciar el acuerdo. Según explicó, se trata de un alto al fuego de 20 puntos establecido por la Junta de Paz, que exige a la milicia palestina a dejar sus armas, al Ejército de Israel a abandonar Gaza, a desplegar una fuerza internacional de seguridad y a reconstruir la ciudad.

Las respuestas de Hamas e Israel

Si bien Trump aseguró esta tarde que Israel "está muy contento" con el trato, el ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, lo calificó como "inaceptable". "Esto equivale a aceptar que Hamas prepare la próxima masacre", indicó Ben Gvir en Telegram.

Por su lado, el negociador de Hamas, Ghazi Hamad, remarcó que la aceptación "depende del cumplimiento" por parte de lo israelíes. "Si Israel no cumple el acuerdo, nosotros tampoco lo cumpliremos", apuntó el responsable de Hamas.

Este acuerdo, que Trump calificó de "histórico para el desarme completo de Hamás y de todos los demás grupos armados en Gaza", se da nueve meses después del alto al fuego anunciado el 10 de octubre de 2025, también mediado por Estados Unidos y otros países de la reigón como Egipto, Catar y Turquía. Sin embargo, los ataques continuaron: en estos meses hubo más de 1.200 palestinos fallecidos y casi 4.000 heridos.

Las reacciones en otros países

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, manifestó su expectativa de que "se tomen medidas concretas para implementar todos los compromisos del Plan de Paz de Gaza". Además, sostuvo que su país espera que esos esfuerzos permitan avanzar en "la realización del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y resulten en el establecimiento de un Estado palestino independiente, soberano y contiguo, basado en las fronteras anteriores a 1967".

Por su parte, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, consideró que el plan representa, "si se implementa por completo", un "paso constructivo hacia la paz". No obstante, advirtió que su éxito dependerá de que se cumplan múltiples condiciones. "Para que esto funcione, es necesario que se den muchas circunstancias favorables", escribió, y remarcó que será clave el cumplimiento de los compromisos asumidos por todas las partes.

A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband, afirmó que el foco ahora debe estar puesto en "implementar íntegramente el Plan de 20 Puntos", el cual, según recordó, "incluye la retirada del ejército israelí de Gaza y el respeto del alto el fuego por todas las partes". También señaló que la situación humanitaria en Gaza continúa siendo crítica e instó a Israel a "poner fin de inmediato a las inaceptables restricciones a la ayuda para que más alimentos, medicinas y asistencia puedan llegar a quienes los necesitan".

En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, recibió con satisfacción la hoja de ruta, aunque insistió en que Hamás "nunca más debe suponer una amenaza para Israel". Asimismo, destacó "las medidas adoptadas por Israel para permitir el despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización" y sostuvo que "deberían abrirse sin demora nuevos pasos fronterizos hacia Gaza".

Por último, el canciller de Bélgica, Maxime Prevot, consideró que el borrador puede representar un avance hacia el fin del conflicto y "hacia una paz y seguridad duraderas tanto para israelíes como para palestinos". En una publicación en X, agregó que "debe abrir el camino a un mayor acceso humanitario, al retorno del gobierno palestino en Gaza y a un nuevo impulso hacia una solución negociada de dos Estados".