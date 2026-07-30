La Formoseñada 2026 ofrecerá más de tres días de música, literatura, teatro y artes visuales: todos los detalles

La ciudad de Formosa ultima los preparativos para la cuarta edición de La Formoseñada, el encuentro cultural de acceso libre y gratuito que reunirá durante tres jornadas a artistas, escritores, músicos, artesanos, gestores culturales y emprendedores en la Costanera capitalina. La apertura oficial se realizará este viernes 31 de julio, a las 20, en el Galpón "C", dando inicio a un programa que se extenderá hasta el domingo 2 de agosto con una amplia agenda de actividades.

En la previa del evento se llevó a cabo la última reunión organizativa en la sede de la Subsecretaría de Empleo, con la participación de representantes de los ministerios de Cultura y Educación, Turismo y Economía, Hacienda y Finanzas, junto al comité organizador encabezado por Darío Krimer, impulsor de esta propuesta que año tras año busca promover y visibilizar la producción cultural formoseña.

La ceremonia inaugural comenzará con las palabras de bienvenida de Krimer y continuará con las presentaciones musicales de Rosalía y Emma Benítez. Durante la noche también se realizarán reconocimientos al cineasta Ezio "Tati" Masa y al teatrista Isaac Rojas, quien además presentará su reconocido unipersonal "Mi Doctor, el candidato". Asimismo, se rendirá un homenaje póstumo al periodista José Lingiardi por su aporte a la comunicación y la cultura provincial.

La programación continuará el sábado 1 de agosto con actividades desde las 17 en el escenario principal montado en el exterior del Galpón "G". Allí se desarrollará La Formoseñada'í, un espacio destinado a los artistas emergentes de la provincia, que contará con la participación del Coro Infanto Juvenil Villa del Carmen, las agrupaciones Raíz Provinciana, Bohemia, Legueros, Amalgama Folk, Somos Arte, Edén Rock, Lara Estigarribia y el grupo Quebracho, entre otros.

Posteriormente subirán al escenario agrupaciones y artistas de trayectoria como Las Voces del Camino, el Coro del Instituto Superior de Arte "Oscar Alberto Albertazzi", Asociación Norteñas, Identidad, Qom Llalec y Pombú, Retumba Q'Te Parió, Federico Baldús, Nde Ramírez y La Session.

En el transcurso de la jornada se distinguirá a Ema Cuañeri como embajadora de la Cultura Qom y se recordará el legado artístico del músico Carlos Delturco mediante un reconocimiento póstumo.

En paralelo, el Galpón "G" será sede de un café literario abierto al público con la participación de escritores invitados, mientras que el Galpón "C" albergará una ronda literaria con autores formoseños y espectáculos del Coro Gospel, Chamuyo Tango, Camerata Formosa y Ricardo Martínez.

Durante esa misma jornada también serán distinguidos el escultor Jorge Balassi por su trayectoria, la librería Capítulo y el programa Pasión por Formosa, de Canal 3, por su aporte a la difusión cultural. El cierre estará a cargo de una propuesta de radioteatro formoseño.

El domingo 2 de agosto comenzará con la marcha cultural "Tras los pasos", prevista para las 18, que reunirá a cientos de artistas participantes de La Formoseñada en un recorrido por la Costanera. En simultáneo, la Casa de las Artesanías será escenario del conversatorio "Ecosistema Literario Formoseño", que convocará a escritores, editores, talleristas y gestores culturales para intercambiar experiencias sobre el desarrollo del sector.

Más tarde, representantes de la Asociación Folclórica Estampas Norteñas de Pirané presentarán un trabajo sobre cestería publicado en una revista internacional de la UNESCO.

La clausura oficial se realizará en el Galpón "C", donde Darío Krimer ofrecerá las palabras de cierre antes de la actuación de Guillermo Ávalos. En ese marco se entregarán certificados a los artistas plásticos participantes y se reconocerá la labor de distintos medios y espacios dedicados a la difusión cultural, entre ellos los suplementos Cronopio, del diario La Mañana, y Día Seis, del diario Formosa, además del programa Cantores, del Grupo Mozart.

También recibirán distinciones por su proyección regional los Premios Norte Grande, el Festival Regional del Alfajor, la Ultramaratón, el Club San Martín, Canal 3 y Radio Tropical.

Mientras tanto, el escenario principal del Galpón "G" reunirá durante la jornada a Nacho y Juanse, Yerutí, Tiempo de Chamamé, Hirlando Montiel, Santos Amores, De Peña en Peña, Reminiscencias, La Fórmula del Chamamé, Romyna Barionuevo, Jhonas Valdez y Leandro Colman, entre otros artistas. El cierre artístico del encuentro estará a cargo de Darío Krimer.

Además de los espectáculos, durante las tres jornadas funcionará una exposición de artes visuales en el Galpón "C", mientras que el Galpón "G" albergará una feria de artesanías y un espacio de la ENERC NEA, donde se proyectarán producciones audiovisuales realizadas por estudiantes. En el exterior, el público podrá recorrer un patio gastronómico y el Mercado Comunitario de Emprendedores.

Como novedad de esta edición, La Formoseñada 2026 contará con una transmisión especial a través de YouTube y redes sociales. El canal de streaming Angaú Play, junto con el Instituto Superior del Profesorado de Arte de Formosa (ISPAF) y la ENERC Sede NEA, llevará adelante una cobertura integral del evento, ampliando el alcance de una de las principales celebraciones culturales de la provincia.