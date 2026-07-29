La espectacular mansión de Messi en Rosario.

En medio de la vorágine que implica ser una superestrella mundial del fútbol, Lionel Messi encontró un lugar donde el tiempo parece detenerse. A pocos kilómetros de Rosario, en el exclusivo Kentucky Club de Campo de Funes, el capitán argentino y su esposa Antonela Roccuzzo crearon un refugio íntimo y seguro que bautizaron como “La Fortaleza”.

La impresionante mansión, construida sobre tres terrenos y valorada en alrededor de 5 millones de dólares, se destaca como una de las casas más grandes y lujosas del barrio. La inversión original fue cercana a los 4 millones, pero con el tiempo fue transformándose en el hogar ideal para que la familia Messi pueda disfrutar cuando llegue el retiro profesional.

Más allá de ser una casa de vacaciones, el proyecto principal de este espacio fue preservar la privacidad del astro y sus seres queridos. La propiedad está rodeada por una densa barrera de árboles que bloquea las miradas externas y cuenta con un sistema de seguridad permanente que asegura tranquilidad total.

Un detalle que llamó la atención de los vecinos es la ausencia de un timbre convencional: los visitantes son recibidos mediante cámaras de vigilancia, un claro reflejo del alto nivel de privacidad que buscan Messi y su familia en este lugar.

Aunque el ídolo mantiene su privacidad, su presencia revolucionó la zona. Cada año, fanáticos se acercan al ingreso del country con la esperanza de cruzarse con el campeón del mundo, y algunos comercios locales ya se promocionan como parte de la "ruta Messi" para atraer visitantes.

Los detalles de la mansión de Messi en Rosario

La mansión cuenta con más de 25 ambientes diseñados para el disfrute familiar. Entre ellos, hay un rincón especial para los amantes del fútbol: en el sector donde colocan el árbol de Navidad, se exhiben camisetas históricas que Messi usó con la Selección argentina, acompañadas por detalles de cada partido en el que fueron empleadas.

El exterior de la propiedad es otro de sus grandes atractivos. Posee una pileta de dimensiones casi olímpicas, amplios jardines, terrazas y espacios preparados para reuniones y asados familiares. Además, como no podía faltar en la vida de Messi, hay una pequeña cancha de fútbol en el parque donde suele jugar junto a sus tres hijos.

La elección de Kentucky Club de Campo no fue casual: el exclusivo complejo, que ocupa más de 240 hectáreas y está a unos 20 minutos del centro de Rosario, ofrece la seguridad y tranquilidad que la familia Messi buscaba. Allí también residen otros referentes del fútbol argentino como Maximiliano Rodríguez y Gabriel Heinze.