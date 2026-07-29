Nuevas imágenes del Autódromo Oscar y Juan Gálvez por dentro: así va quedando la megaobra. Foto: GCBA

La modernización integral del Autódromo de la Ciudad Oscar y Juan Gálvez avanza y nuevas imágenes muestran cómo comienza a tomar forma la renovación del histórico circuito porteño. Con un 60% de la obra ejecutada, ya se observan cambios en la futura pista, la extensión del trazado y los sectores que permitirán recibir competencias internacionales como el MotoGP y, a futuro, la Fórmula 1.

Así avanzan los trabajos en el Gálvez

Las obras comenzaron en enero de este año y están a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA), con un proyecto impulsado por la Secretaría de Deportes de la Ciudad junto a Tilke Engineers & Architects, empresa especializada en el diseño y modernización de autódromos a nivel mundial.

Uno de los principales cambios será la ampliación del circuito sobre el espacio donde actualmente funciona el kartódromo, que será trasladado a otro sector del predio. Esta modificación permitirá extender la recta opuesta e incorporar una nueva horquilla adaptada a los requisitos técnicos de la FIA para una eventual llegada de la Fórmula 1.

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez vive una modernización integral. Foto: GCBA

En el terreno ya comenzaron a instalarse los pianos de hormigón que delimitan la pista y pueden verse sectores con asfalto de prueba, mientras continúan los trabajos de movimiento de suelos, construcción de calles internas, muros de contención y sistemas de drenaje para mejorar la respuesta hidráulica del circuito.

Además, en la zona de la curva 1 avanza la construcción de un túnel que conectará el acceso desde la avenida Roca con el área de paddock de manera segura. La estructura ya cuenta con el hormigonado de la losa superior y estará preparada para el tránsito pesado.

El objetivo de la megaobra es que en un futuro el trazado pueda recibir al MotoGP y la Fórmula 1. Foto: GCBA

La nueva configuración tendrá 4,3 kilómetros y 14 curvas para MotoGP, mientras que la variante pensada para Fórmula 1 alcanzará 4,87 kilómetros y 15 curvas. La pista mantendrá un ancho mínimo de 12 metros y podrá ampliarse hasta 18 metros en sectores específicos.

El proyecto también contempla una nueva calle de boxes, mejoras en seguridad, tecnología de última generación con semáforos y banderas electrónicas LED, además de la renovación de edificios internos como boxes y Race Control.

Según informó el Gobierno porteño, con la modernización, el autódromo tendrá capacidad para recibir hasta 150 mil personas por día. "Cada paso que damos en la transformación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez nos acerca al objetivo de volver a poner a Buenos Aires en el centro del automovilismo mundial", expresó el secretario de Deportes, Fabián "Chino" Turnes.