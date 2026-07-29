Terremoto en Japón deja 13 muertos mientras rescatan a supervivientes en un centro comercial

Un policía corre junto al centro comercial Aeon Mall, dañado tras una explosión sufrida por un terremoto de magnitud 7,1 en la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón, en la ciudad de Kashima, prefectura de Kumamoto, Japón

Por Tim Kelly, Kaori Kaneko y Mariko ​Katsumura

YATSUSHIRO, JAPÓN, 29 jul (Reuters) - Los equipos de rescate buscaban frenéticamente este miércoles a supervivientes del terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el sur de Japón y que causó la muerte de al menos 13 ‌personas, dejó sin electricidad a miles de ‌hogares y provocó daños en las carreteras de toda la región.

Ocho personas fueron rescatadas de entre los escombros de un centro comercial parcialmente derrumbado cerca de la ciudad de Kumamoto, que quedó destrozado por lo que parece haber sido una explosión aproximadamente una hora después del terremoto del martes. De ellas, tres han fallecido.

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La empresa gestora del centro comercial, Aeon , indicó que cuatro trabajadores del centro comercial de Kumamoto seguían en paradero desconocido tras realizar un recuento de los aproximadamente 2.700 empleados. Los clientes fueron evacuados inmediatamente después del terremoto inicial.

"Hay personas esperando a ser ​rescatadas, es una carrera contra el ⁠tiempo. Movilizaremos todos los recursos disponibles sobre el terreno para salvar y rescatar al mayor número posible de ‌personas", declaró la primera ministra, Sanae Takaichi, a los periodistas en Tokio.

Las autoridades están investigando ⁠una posible explosión de gas en el centro comercial Aeon, según ⁠medios de comunicación. Los equipos de rescate informaron de que se percibía olor a gas en el interior del edificio, pero la causa del incidente aún se estaba investigando, según el portavoz principal del Gobierno japonés, Minoru Kihara.

Los ⁠equipos de emergencia de bomberos, la policía y unos 170 efectivos del ejército se estaban centrando ​en las zonas del edificio desde las que se habían recibido llamadas de auxilio. ‌Se han desplegado más de 4.500 soldados para colaborar ‌en las labores de recuperación en toda la zona afectada por el terremoto.

Además, siete personas están desaparecidas ⁠tras el derrumbe de una chimenea en una fábrica de Nippon Paper Industries , mientras que otras cuatro han resultado gravemente heridas, según un responsable del gobierno local. Según las informaciones, los hospitales estaban atendiendo a decenas de pacientes.

En toda la prefectura, que ya sufrió un terremoto mortal hace una década, se ordenó a unas 260.000 personas que ​se dirigieran a centros ‌de evacuación, informaron las autoridades. La policía indicó que recibió 386 llamadas de emergencia tras el terremoto, entre las que se incluían avisos de edificios derrumbados y personas que solicitaban ayuda.

El epicentro del terremoto se situó a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Kumamoto, la mayor ciudad del centro de Kyushu, con una población de alrededor de 700.000 habitantes.

En la cercana ciudad de ⁠Yatsushiro —una de las zonas más afectadas—, muchas viviendas presentaban daños en los tejados y algunos edificios se habían derrumbado. Las carreteras que conducen a esta localidad costera presentaban grietas y deformaciones en algunos tramos, y muchos comercios permanecían cerrados.

Parte de un puente se había derrumbado en el río Kumagawa, lo que atraía a un flujo constante de curiosos al lugar.

Las autoridades han advertido a los residentes de las zonas que registraron los temblores más fuertes que permanezcan en alerta ante la posibilidad de nuevos sismos intensos durante aproximadamente una semana, así como ante el riesgo de deslizamientos de tierra.

Con más de ‌36.000 hogares aún sin electricidad y unas temperaturas que alcanzaban los 34 grados centígrados el miércoles, las autoridades también advirtieron del riesgo de golpes de calor.

HOSPITALES DESBORDADOS

Un hospital de la ciudad de Uki, cerca del epicentro, dijo que un corte de electricidad provocado por el terremoto le impedía funcionar con normalidad.

"Se ha convertido en una especie de hospital de campaña", declaró el jefe del departamento administrativo a la NHK. Otro hospital de la ciudad indicó que había suspendido las admisiones, ‌ya que no podía atender más casos de urgencia tras haber acogido a 86 heridos tras el terremoto, entre ellos tres con lesiones graves.

Varios pasajeros que viajaban en trenes de alta velocidad en el momento del terremoto también resultaron heridos, según ‌los operadores, que tras el ⁠terremoto suspendieron inmediatamente todos los servicios.

La atención pública se centraba en el derrumbe del centro comercial Aeon, el mayor de la prefectura.

Las imágenes mostraban cómo un lateral del centro comercial, que ​alberga unas 200 tiendas, se había derrumbado, dejando al descubierto vigas de acero y repartiendo escombros por todo el aparcamiento.

Con información de Reuters