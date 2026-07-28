Omán presenta a Irán un mecanismo regional para el estrecho de Ormuz, según una fuente

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam (Omán)

​Omán ha presentado a Irán una propuesta para crear un mecanismo regional conjunto destinado ‌a gestionar el ‌estrecho de Ormuz mediante el pago de tasas voluntarias, según informó el martes una fuente del golfo Pérsico a Reuters.

Según la propuesta de Omán, que cuenta con el respaldo de la región, Irán no ejercería el control exclusivo ​de esta ⁠vía navegable de vital importancia, añadió la fuente.

La ‌propuesta se basa en el modelo ⁠del estrecho de Malaca, ⁠entre Malasia, Indonesia y Tailandia, en el que quienes utilizan el estrecho contribuyen voluntariamente a financiar ⁠la navegación, la protección del medio ambiente ​y las operaciones de búsqueda ‌y rescate.

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Estados Unidos suspendió de ‌forma repentina una campaña de ataques aéreos ⁠contra Irán el fin de semana, lo que ha suscitado esperanzas de una solución diplomática que permita reanudar el tráfico marítimo en ​el estrecho ‌de Ormuz, por donde circulaba una quinta parte del suministro energético mundial antes del conflicto.

El presidente Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos estaba manteniendo "buenas ⁠conversaciones" con Irán y que existía la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero advirtió de que los ataques estadounidenses se reanudarían si las negociaciones no daban resultado.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, abordó el lunes la cuestión ‌del estrecho de Ormuz con sus homólogos de Omán y Arabia Saudita.

"(El ministro) hizo hincapié en la necesidad de reforzar la cooperación y avanzar en los esfuerzos diplomáticos conjuntos para establecer la ‌estabilidad en la región y poner fin a la inseguridad impuesta en el estrecho de Ormuz debido ‌a las ⁠acciones agresivas de Estados Unidos", según un comunicado del Ministerio de Asuntos ​Exteriores de Irán.

Con información de Reuters