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Lula mantiene su ventaja sobre Bolsonaro en la encuesta electoral de BTG/Nexus

27 de julio, 2026 | 08.42

​El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ‌aventaja al ‌senador Flavio Bolsonaro en una segunda vuelta simulada de las elecciones presidenciales de octubre, según reveló el lunes una encuesta de Nexus ​encargada por ⁠la entidad financiera BTG ‌Pactual.

• Según el ⁠sondeo, el candidato ⁠izquierdista Lula derrotaría al hijo del expresidente derechista Jair Bolsonaro ⁠en una posible segunda ​vuelta por un ‌47% frente a ‌un 43%.

• Una encuesta del ⁠13 de julio situaba a Lula por delante con un 47% frente ​a ‌un 44%.

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• En un escenario de primera vuelta, Lula lideraría con un 42% de los ⁠votos, seguido de Bolsonaro (33%), Ronaldo Caiado (6%), Renan Santos (5%) y Romeu Zema (3%).

• En Brasil, si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos ‌en la primera vuelta, los dos candidatos más votados pasan a una segunda ronda.

• Nexus encuestó a 2.004 personas ‌entre el 24 y el 26 de julio, con un ‌margen ⁠de error de 2 puntos porcentuales.

Con información de Reuters

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