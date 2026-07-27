Ajuste nacional: la coparticipación que recibió La Rioja en junio quedó 7,3% por debajo de la inflación

Los recursos que La Rioja recibió en junio en concepto de coparticipación federal de impuestos volvieron a ubicarse por debajo de la inflación. Si bien las transferencias nacionales registraron un crecimiento interanual del 26,5%, el incremento no alcanzó a compensar la suba de precios acumulada en la región del NOA, que fue del 33,8% en el mismo período. Como resultado, la provincia sufrió una caída real del 7,3% en los fondos enviados por el Gobierno nacional.

De acuerdo con los datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Hacienda de la Nación, durante junio ingresaron a las arcas provinciales $130.438 millones, frente a los $103.095 millones transferidos en igual mes de 2025. La diferencia nominal supera los $27.343 millones.

Sin embargo, al analizar el comportamiento de los recursos en relación con la inflación, el panorama es menos favorable. La variación acumulada de precios en la región del NOA —que integra La Rioja junto con Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero— alcanzó el 33,8% entre junio de 2025 y junio de 2026, según las mediciones del INDEC.

Esto implica que el crecimiento de la coparticipación quedó 7,3 puntos porcentuales por debajo del aumento del costo de vida, reflejando una pérdida del poder adquisitivo de los fondos nacionales que recibe la provincia.

Los más de $130.438 millones transferidos incluyen no solo los recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos, sino también fondos específicos y partidas destinadas al financiamiento educativo. Las cifras difundidas no contemplan los descuentos automáticos que el Gobierno nacional pueda realizar por eventuales deudas provinciales.

Los recursos coparticipables tienen su origen en distintos tributos nacionales, entre ellos el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el impuesto a las ganancias, el Fondo Compensador y el impuesto a los combustibles, entre otros conceptos que integran el régimen de distribución federal. La caída real de la coparticipación se suma a las dificultades financieras que enfrentan las provincias en un contexto de desaceleración de los ingresos nacionales y mayores exigencias presupuestarias para sostener servicios esenciales y políticas públicas.

La Rioja sufre el impacto del ajuste nacional

Según el último informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, La Rioja continúa entre las provincias más perjudicadas por el modelo libertario de Javier Milei. Con apenas un aumento del 0,2% del trabajo formal en marzo, la provincia solo pudo generar 60 puestos de trabajo formal en todo el territorio.

A partir de bases estadísticas de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, al comparar los niveles actuales con noviembre de 2023, mes previo al cambio de Gobierno nacional, la provincia presenta una caída del 10,5% en el empleo privado formal, lo que representa la pérdida de 3.447 puestos de trabajo registrados. La contracción ubica a La Rioja entre las provincias más afectadas del país, con una caída que casi triplica el promedio nacional, que se situó en el 3,7% durante el mismo período.

En términos interanuales, la situación también continúa siendo negativa. En abril de 2026, la provincia registró una disminución del 0,8% respecto del mismo mes del año anterior, lo que equivale a 254 puestos de trabajo menos. Si bien el ritmo de caída se moderó, los indicadores muestran un estancamiento en niveles históricamente bajos.

El escenario nacional tampoco ofrece señales de recuperación. Durante abril, el empleo registrado del sector privado cayó un 0,2% mensual en todo el país, con la pérdida de 11.673 puestos laborales. Desde noviembre de 2023, el mercado de trabajo formal argentino acumula una reducción de 235.419 empleos asalariados privados, alcanzando el nivel más bajo de los últimos cuatro años.