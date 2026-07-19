"Quedó en el camino": desde el Gobierno de La Rioja denunciaron el atraso en el envío de la coparticipación

El Gobierno de La Rioja aseguró que el adelanto de coparticipación acordado con la Nación perdió gran parte de su utilidad financiera debido a la demora en su transferencia, pese a que la provincia cumplió con todos los requisitos administrativos exigidos para acceder a esos fondos. Así lo expresó el secretario General de la Gobernación, Ricardo Herrera, quien advirtió que el tiempo transcurrido no solo modificó la planificación económica provincial, sino que también redujo el impacto que esos recursos tendrían sobre las cuentas públicas.

En diálogo con Medios Rioja, el funcionario explicó que el acuerdo institucional había sido alcanzado entre el gobernador Ricardo Quintela y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y contó además con gestiones realizadas por legisladores nacionales. Sin embargo, los recursos nunca fueron girados a la provincia: "No llegó para La Rioja, aunque sí para otras provincias".

Según detalló, el objetivo inicial era que los fondos fueran enviados entre mayo y junio para afrontar los compromisos financieros del segundo semestre del año. El esquema previsto contemplaba comenzar su devolución a partir de agosto, lo que permitía darle previsibilidad a la administración de los recursos provinciales.

No obstante, la demora en el envío alteró ese escenario según sostuvo Herrera, ya que si los fondos fueran transferidos en la actualidad, deberían "devolverse antes de fin de año, por lo que prácticamente quedaron en el camino".

El funcionario remarcó que el paso del tiempo también afecta el valor real del dinero en un contexto inflacionario, por lo que la demora en la transferencia implica una pérdida del impacto económico originalmente previsto para atender las necesidades presupuestarias de la provincia.

Pese a esta situación, Herrera destacó que el Gobierno provincial logró sostener el empleo público, otorgar incrementos salariales que superan la inflación acumulada del año y mantener diversas políticas públicas destinadas a aliviar la situación económica de los riojanos.

Entre ellas, mencionó el congelamiento de tarifas de servicios públicos y cuotas de viviendas, la implementación de los Chachos, los programas de incentivo al turismo y la continuidad de pequeñas obras en todos los departamentos, a pesar de la paralización de la obra pública nacional.

Finalmente, el secretario General de la Gobernación aseguró que la provincia continuará administrando sus recursos con prudencia mientras persista la incertidumbre respecto del envío de fondos nacionales, en un escenario donde el tiempo juega un papel determinante en el valor y la utilidad de los recursos comprometidos.