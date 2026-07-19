Se terminó: la supercomputadora vaticinó quién será el campeón del Mundial 2026

A solo horas del comienzo de la final del Mundial 2026, la tecnología se metió de lleno en la previa y encendió el debate. El reconocido modelo estadístico de Opta analizó el esperado partido entre la Selección Argentina y España, inclinando la balanza de las probabilidades hacia uno de los dos lados en lo que se dará un hecho histórico: el bicampeonato de Lionel Messi o el primer título mundial para Lamine Yamal.

Tras procesar 25 mil simulaciones de la final, la supercomputadora arrojó un veredicto claro: La Roja parte con una leve ventaja sobre el vigente defensor del trofeo más deseado. El algoritmo de la consultora deportiva otorgó al combinado europeo un 59,6% de probabilidades de consagrarse campeón, frente al 40,4% que mantiene la Albiceleste para retener la corona.

El informe técnico sostiene que el equipo dirigido por Luis de la Fuente llega con mejores perspectivas que el de Lionel Scaloni debido a dos pilares fundamentales demostrados a lo largo del certamen: su gran funcionamiento colectivo y, por sobre todas las cosas, su fortaleza defensiva.

El escenario en los 90 minutos de la final del Mundial 2026

Si se desglosan los resultados posibles dentro del tiempo reglamentario, la brecha estadística se hace notar aún más:

Victoria de España: 45% de los escenarios.

Empate (Tiempo extra/Penales): 29% de los escenarios.

Victoria de Argentina: 26% de los escenarios.

“Pero a pesar de haber ganado todos los partidos, Argentina ha demostrado claramente su falibilidad, y muchos, incluido el superordenador Opta, consideran que España es la favorita para ganar. ¿Por qué? Por su capacidad para controlar el partido y neutralizar el potencial ofensivo de cualquier equipo. En este Mundial, han permitido a sus rivales un xG de tan solo 0,31 por partido, el más bajo de cualquier selección y el más bajo registrado desde 1966, junto con Uruguay en 1990″, explicaron desde el sitio oficial de Opta Analyst.

Cómo llegan Argentina y España a la final

Más allá del pronóstico de cualquier computadora, el equipo de Lionel Scaloni llega con números que ilusionan: el conjunto nacional disputará su séptima final de Copa del Mundo y busca defender la corona obtenida en Qatar.

La Albiceleste rompió el pronóstico de muchos al llegar a un nuevo encuentro decisivo, aunque no sin sufrimiento, al transitar un recorrido que pareció llevarla de más a menos en cuanto a su desempeño, aunque siempre apareció su jerarquía individual y colectiva, además de su corazón para rescatarla en los momentos más adversos.

El plantel dirigido por ganó las cuatro definiciones por el título que disputó y no solamente ello, sino que dio muestras de carácter y entrega absoluta siempre hasta el último minuto. Sea cual sea el resultado, la tranquilidad es total por lo que significa vestir la camiseta del país para estos jugadores.

Del otro lado, el combinado europeo intentará conquistar su segunda estrella tras la obtenida en Sudáfrica 2010 por su generación más talentosa: Xavi, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, David Villa, Pedro, Sergio Ramos e Iker Casillas, entre otros, alcanzaron la gloria eterna frente a Países Bajos. Ahora, su racha de 37 partidos oficiales sin derrotas, su arquero Unai Simón, quien apenas recibió un gol en todo el torneo y mantuvo seis vallas invictas, alimentan la posibilidad de repetir la hazaña española.

El duelo histórico entre Messi y Yamal

Otro de los grandes focos estará puesto en el posible duelo entre Messi y Yamal. Para Opta Analyst, ese cruce simboliza el cambio de generaciones y podría transformarse en un hecho inédito en una final del Mundial por la diferencia de edad entre ambos futbolistas: 39 vs. 19, dos décadas, una vida.

“Lionel Messi versus Lamine Yamal podría ser la historia del partido. Si ambos son titulares, será la primera vez en la historia de la Copa del Mundo que jugadores de equipos contrarios inicien una final con una diferencia de edad de más de 20 años. Messi es el pasado, ambos son el presente, pero Yamal es el futuro”, describieron en su informe.

Luego de que se confirmara el partido que jugarán argentinos y españoles, volvió a salir a la luz la histórica foto de Messi junto a un bebé que años más tarde se convertiría en una estrella internacional. La producción formaba parte de un calendario solidario impulsado por el diario catalán Sport, la Fundación FC Barcelona y UNICEF. Detrás de esa escena existe una historia solidaria que comenzó mucho antes de que ambos alcanzaran la cima del deporte.