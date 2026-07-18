La 24° Edición de la Marcha de los Bombos volvió a celebrar la identidad santiagueña con una convocatoria histórica

La Marcha de los Bombos volvió a convertir a Santiago del Estero en el epicentro de la cultura popular argentina. En su 24ª edición, miles de santiagueños y visitantes de distintos puntos del país participaron de una jornada cargada de música, danza, homenajes y emoción, reafirmando el carácter federal y comunitario de una de las manifestaciones culturales más emblemáticas de la provincia.

Desde las primeras horas de la mañana, el tradicional Patio del Indio Froilán comenzó a recibir a bombistas, músicos, bailarines folclóricos, agrupaciones tradicionalistas y familias enteras que llegaron para sumarse a la celebración que cada año reúne a generaciones unidas por el sonido del bombo legüero.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la interpretación del Himno Nacional Argentino al ritmo de los bombos, una postal que ya se convirtió en símbolo de la marcha y que marcó el inicio oficial del recorrido por las calles de la "Madre de Ciudades". Con los instrumentos en alto y miles de personas acompañando, las distintas columnas comenzaron a avanzar hacia el centro santiagueño en una verdadera fiesta de las raíces y la identidad cultural.

El inconfundible sonido del bombo legüero, acompañado por chacareras, danzas tradicionales y pañuelos al viento, volvió a ser el protagonista de una movilización que trasciende las fronteras provinciales y convoca cada año a participantes de todo el país.

Uno de los puntos más esperados del recorrido se vivió en la zona de El Linyerita, donde confluyeron las columnas provenientes de La Banda y del sector norte de la ciudad, generando una de las imágenes más representativas del evento: cientos de bombos sonando al unísono en un latido colectivo que simboliza la fuerza de la cultura santiagueña.

La jornada también incluyó reconocimientos a destacados referentes del malambo argentino. Nicolás Ferreyra, Rubén Monje, Belén Medina, Rocío Jugo y Nicolás Ávila fueron homenajeados por su trayectoria y su aporte a la preservación y difusión de las danzas tradicionales.

Además, el cierre de la celebración tuvo un sentido homenaje a Musha Carabajal en el Parque Aguirre, uno de los artistas fundamentales del folclore santiagueño y referente indiscutido de la cultura popular de la provincia.

La celebración de Zamora en las peñas

En el marco de las celebraciones, el senador nacional Gerardo Zamora resaltó el crecimiento que experimentan cada año las propuestas culturales, deportivas y recreativas organizadas por los festejos de los 473 años de la Madre de Ciudades.

El legislador envió un saludo a toda la provincia y puso en valor el clima de celebración que se vive en Santiago durante julio. "Un abrazo a toda la provincia. Estamos viviendo este mes de nuestra ciudad a pleno, con alegría, y por supuesto, bienvenidos a quienes nos visitan. Que tengan una buena estadía”, expresó.

Zamora afirmó que mantener viva una celebración de estas características requiere del compromiso de muchas personas e instituciones, y destacó especialmente el trabajo que se realiza para ofrecer una agenda cada vez más amplia.

“Cada año es un desafío. La Municipalidad, en el caso de los eventos, es el alma de todo esto. Hay muchísima gente que trabaja y son expresiones de todos los que hacen nuestra cultura.” En ese sentido, consideró que la edición de este año volverá a marcar un crecimiento en materia de convocatoria y propuestas.

“Creo que este año vuelve a superarse en gente, en espectáculos y en propuestas. Felicitaciones a la Municipalidad de Santiago y a todo su equipo, y también a todos los santiagueños por vivir esto de una manera muy especial todos los años", concluyó.

La historia de la celebración

La Marcha de los Bombos nació en 2003 como una iniciativa impulsada por el histórico luthier José "Indio" Froilán González y Rina Castronuovo, junto a los percusionistas Eduardo Mizoguchi y Freddy García. El objetivo inicial fue realizar una peregrinación con 453 bombos en homenaje al 453° aniversario de Santiago del Estero, la ciudad más antigua del país.

Lo que comenzó como un encuentro entre amigos se transformó, con el paso de los años, en una de las celebraciones culturales más importantes de la Argentina. El propio Indio Froilán suele resumir el espíritu del evento con una frase que ya forma parte de su historia: "La primera marcha se la adueñó el pueblo, y cuando el pueblo se adueña de algo, es muy difícil que eso se pueda acabar".

Por su parte, Rina Castronuovo ha definido a la Marcha de los Bombos como "una marcha de la resistencia", al considerar que representa la defensa de la cultura popular construida desde las comunidades y transmitida de generación en generación.

A más de dos décadas de su nacimiento, la Marcha de los Bombos continúa creciendo y consolidándose como un símbolo de identidad, memoria y pertenencia que hace latir, cada invierno, el corazón cultural de Santiago del Estero.