Russell dice que un problema grave está ralentizando su auto y descarta que sea su estilo de manejo

El piloto británico de Mercedes George Russell durante la sesión de clasificación del Gran Premio de Bélgica de Fórmula Uno, en el Circuito de Spa-Francorchamps, Stavelot, Bélgica.

El piloto de Mercedes George Russell descartó que su estilo de manejo sea un factor determinante tras volver ‌a quedar por detrás ‌de su compañero de equipo y líder del campeonato del mundo, Kimi Antonelli, en la clasificación del sábado, al tiempo que afirmó que su monoplaza se está viendo ralentizado por un problema desconocido.

Antonelli, que aventaja en 25 puntos a su rival más cercano, Russell, en la clasificación de la Fórmula Uno, logró su sexta ​pole en 10 ⁠pruebas en el Gran Premio de Bélgica, y buscará ahora su ‌sexta victoria en la carrera del domingo.

Russell saldrá ⁠tercero gracias a que Lando Norris, ⁠de McLaren, recibió una penalización de 10 puestos en la parrilla tras clasificarse por delante de él.

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"Podría ser peor, pero también podría ser ⁠mucho mejor", afirmó Russell. "Ayer perdía ocho décimas en las ​rectas, y hoy pierdo cuatro décimas. Es un ‌paso en la dirección correcta".

"Ya lo ‌vimos en Silverstone y pensamos que habíamos descubierto el problema. ⁠Creíamos que eran los frenos. No era eso. Luego pensamos que era mi estilo de manejo con el acelerador, y me convencí a mí mismo de que era algo mío, pero ahora ​estamos muy ‌seguros de que no es mi estilo de conducción", señaló.

"Hay un problema grave de por medio y, aunque el equipo está trabajando muy duro para resolverlo, cada vuelta que doy y veo que pierdo entre dos y ⁠seis décimas en las rectas, resulta bastante exasperante", agregó.

Russell ha ganado dos veces esta temporada, pero también le ha costado igualar el ritmo de Antonelli a pesar de haber comenzado la campaña como favorito al título.

Afirmó que, desde el inicio de los entrenamientos, se había centrado exclusivamente en la velocidad en las rectas, más que en los neumáticos ‌o en la configuración general.

"Todos estamos intentando resolver lo que está pasando (...) Veo en el volante que pierdo velocidad cuando acelero a fondo en la recta y me siento impotente. No sabemos qué está pasando. No creo que sea la unidad de potencia. Hay algo que ‌me frena en las rectas", comentó.

"La verdad es que la batalla contra mi compañero de equipo, que es un piloto increíble y está haciendo ‌un trabajo fantástico ⁠en estos momentos, es una tarea muy difícil incluso en las mejores circunstancias. Pero tengo confianza en ​que, en un cara a cara, puedo lograrlo", añadió Russell.

"Pero cuando sientes que estás luchando con una mano atada a la espalda, es todo un reto", declaró.

(Reportaje de Alan Baldwin; edición de Pritha Sarkar)