De América a El Trece: importante figura da el salto que nadie esperaba

Sorpresa por el salto de esta figura.

Guillermo Andino se prepara para un batacazo en su carrera televisiva. Según trascendió en las últimas horas, el conductor sumaría su voz a la segunda temporada de "Es mi sueño", el ciclo que Guido Kaczka lleva adelante en eltrece, en lo que sería un salto de pantalla que nadie veía venir.

La información se conoció a través de un tweet que asegura que Andino cantará en la nueva etapa del reality, convirtiéndose así en la figura que "cambia de canal" para sumarse al proyecto. El conductor, habitual en la pantalla de América, aparecía ya en la lista de celebridades tentadas por la producción de Kaczka, pero ahora esa participación tomaría forma concreta.

Guillermo Andino estará en Es mi Sueño.

Buscan famosos que sepan cantar

Según información de La Pavada de Diario Crónica, los productores están a full en la búsqueda de soñadores famosos para esta "parte 2" del exitoso reality de canto. El proyecto necesita actores, actrices y mediáticos, con una condición clave: que canten más o menos bien. Además de Andino, la lista incluye nombres como Cecilia Milone -si acepta- y Leticia Brédice.

La propuesta llega tras el arrasador presente de "Es mi sueño", que se consolidó como el pilar del horario central de eltrece. El formato, que combina shows musicales con historias de vida de participantes de todo el país, cautivó a la audiencia y elevó los niveles de audiencia del canal. El ciclo, de lunes a viernes a las 21:15, se convirtió en un fenómeno federal con fuerte repercusión diaria en redes sociales, con jurado integrado por Abel Pintos, Jimena Barón, Joaquín Levinton y Carlos Baute.

Cachets tentadores para sumar figuras

Fuentes cercanas a la producción confirmaron que ofrecen buenos cachets para esta nueva apuesta, que buscaría repetir el éxito de su predecesor. La expectativa por conocer el desenlace de estas negociaciones crece entre los seguidores del ciclo, que ya esperan ver a estas figuras conocidas subidas al escenario.

Por ahora, los nombres mencionados, incluido Andino, todavía no firmaron sus contratos. Sin embargo, la versión sobre su llegada ya generó revuelo entre los seguidores del programa, que ven en este posible pase de canal una de las noticias más fuertes de cara a la segunda temporada.