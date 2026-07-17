Se filtró el escandaloso motivo por el que Juana Viale se separó de su novio: "Se habría enterado”

Revelaron el motivo real de la separación entre Juana Viale y Yago Lange en vivo.

Hace muy poco tiempo, el periodista Pepe Ochoa confirmó la separación de Juana Viale y Yago Lange, luego de varios meses de relación. En aquel momento, explicó que la ruptura se había dado por diferencias en sus proyectos de vida. Sin embargo, en las últimas horas surgió una nueva versión que cambió la historia por completo.

En ese momento, Pepe Ochoa explicó: “No coinciden más en un proyecto en común. Estaban desencontrados y decidieron separarse”. Con esas palabras, descartó que existieran conflictos mayores y atribuyó el final de la relación a un desgaste provocado por los distintos caminos que habían tomado.

Sin embargo, ahora apareció una nueva versión que cambió totalmente el foco de la historia. Durante un ciclo de Primicias Ya, Pablo Layus aseguró: “Todos hablan de la confirmación de la separación, pero también de que en los últimos días se habría enterado, al parecer, que había una tercera en discordia”.

El motivo real de la separación entre Juana Viale y Yago Lange

Asimismo continuó explicando: “Esto habría motivado a que los viajes, que no coincidían, que tenía muchas cosas para hacer, bueno, no tenía tantas cosas para hacer. Mejor dicho sí, pero no con Juana”. Luego, Santiago Sposato agregó: “Él es ambientalista, también un gran deportista, hace vela de manera profesional y representó a Argentina en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020. Ha navegado en el Perito Moreno y recolectado basura en muchos lugares del país”.

Por su parte, el periodista Oliver Quiroz sumó información sobre el estado de ánimo de Juana Viale tras revelarse estas nuevas versiones: “Gente del riñón me dijo que los ánimos no están muy bien. Me dijeron que hace una semana estaba algo triste, que no se acercó mucho a los invitados en la previa, que estuvo sola”.

