Cómo tapar los granitos con maquillaje: el paso a paso más efectivo y simple de una maquilladora.

Tapar los granitos con maquillaje es algo que no todas las personas saben hacer correctamente. Por esta razón, es clave ver tutoriales de maquilladores expertos explicando cómo hacerlo, ya que hay toda una técnica en específico detrás para dar resultados efectivos. Si lo hacés mal, es probable que la piel te quede acartonada y con una cantidad de maquillaje excesiva.

Una de las técnicas más utilizadas entre los maquilladores es utilizando correctores de colores. Según la teoría del color, el verde cancela el tono rojo. Es por esto que las maquilladoras utilizan esta técnica para cubrir las imperfecciones de la piel como el acné "sin necesidad de utilizar bases pesadas y dejando una apariencia acartonada", explica una maquillador de la cuenta La Girl Colombia.

"Con los productos adecuados, y utilizando la teoría del color a tu favor, puedes lograr acabados como estos", asegura. Para esto, vas a necesitar no solamente un corrector de tu color de piel, sino también uno de color verde, que cancela al rojo. El paso a paso es muy sencillo, pero se aconseja que además de leerlo mires el video completo para comprenderlo mejor.

Cómo tapar los granitos con maquillaje: el paso a paso de una maquilladora experta

Lo que vas a necesitar

Corrector verde.

Corrector del tono de tu piel.

Base.

Brochas (idealmente dos, una un poco más grande y otra más pequeña).

El paso a paso