Un periodista de Radio Marca criticó de manera insólita a los jugadores de la Selección Argentina a días de que se dispute la final del Mundial 2026.

La final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España comenzó a disputarse mucho antes del pitazo inicial. En las últimas horas, un reconocido periodista español atacó públicamente al equipo de Lionel Scaloni, a quien calificó como "el peor rival" que podía tocarle a la "Roja", y hasta aseguró que hace trampa. Mientras el conjunto argentino busca una nueva estrella, medios de comunicación del país europeo continúan con la campaña de hostigamiento hacia la "Albiceleste".

Las palabras pertenecen a Roberto Gómez, periodista de largo recorrido de Radio MARCA, quien durante el programa La Tribu analizó la definición del torneo. Aunque aseguró que España llega como favorita por el nivel mostrado a lo largo del campeonato, reconoció que enfrentarse al vigente campeón del mundo representa el desafío más complicado posible. "Estoy convencido de que España va a ganar el Mundial, pero será un partido muy difícil", comenzó en la primera parte.

El fuerte ataque de Roberto Gómez contra la Selección Argentina

El comentario que más repercusión tuvo llegó cuando el periodista explicó por qué considera que la Selección Argentina es el rival más incómodo del torneo. Según su visión, el conjunto dirigido por Scaloni reúne futbolistas con una enorme experiencia para manejar los momentos calientes de cada partido y eso representa una ventaja competitiva frente a cualquier selección.

Roberto Gómez, el periodista de Marca que criticó a la Selección Argentina. (FOTO: Marca).

Sin embargo, fue mucho más allá al definir el estilo del equipo argentino. Gómez sostuvo que la Albiceleste es "la selección más marrullera (tramposa) de la historia del fútbol" y aseguró que varios de sus futbolistas "rozan la violencia". Además, describió la final como "un partido de hombres contra niños".

Pese a la dureza de sus palabras, Gómez también reconoció el peso histórico del fútbol argentino. Durante su intervención recordó que el conjunto argentino produjo algunos de los mejores jugadores de todos los tiempos, como Alfredo Di Stéfano, Diego Maradona y Lionel Messi, y destacó el trabajo realizado por Lionel Scaloni al frente del seleccionado. Para el periodista, el entrenador argentino logró construir un equipo competitivo, sólido y con una identidad muy marcada, razón por la que considera que España deberá realizar un partido casi perfecto para quedarse con el título.

La confianza absoluta de España antes de la final del Mundial 2026

Más allá de la advertencia sobre el poderío argentino, Gómez dejó en claro que mantiene intacta su confianza en la selección dirigida por Luis de la Fuente. A su entender, España fue el equipo que mejor fútbol desplegó a lo largo del certamen y llega en el mejor momento justo para disputar la final.

Incluso reveló que habló con el entrenador español durante la primera fase del Mundial 2026 y aseguró que el propio De la Fuente le transmitió que el equipo alcanzaría su pico de rendimiento en los cruces decisivos. Según contó, esa previsión terminó cumpliéndose y por eso cree que la Roja tiene argumentos suficientes para intentar destronar a la Selección Argentina en la gran definición.

Cuándo juega Argentina contra España la final del Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16 (hora de Argentina) con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario elegido para albergar el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo. Argentina buscará revalidar el título obtenido en Qatar 2022 y tendrá como rival a España, uno de los grandes favoritos del certamen y una de las selecciones con mejor rendimiento del torneo.