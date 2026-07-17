La vitivinicultura riojana en crisis: despidos, altos costos y preocupación por el futuro del sector

El sector vitivinícola riojano atraviesa una profunda crisis que ya provocó el despido de 52 trabajadores efectivos y mantiene en alerta a productores, empresarios y sindicatos ante posibles cierres de fincas y bodegas. La combinación entre el incremento de los costos de producción, especialmente de la energía eléctrica, y la crisis económica a nivel nacional, golpea de lleno al empleo en una de las economías regionales más relevantes de La Rioja.

La situación fue confirmada por César Taquía, secretario del Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (SOEVA), quien detalló a Medios Rioja que los despidos se registraron en establecimientos de Anguinán y Tilimuqui, pero de continuar la crisis podría impactar en otros.

Además, indicó que comenzaron a finalizar contratos de trabajadores tercerizados y de cooperativas vinculadas a bodegas de la provincia. El dirigente explicó que la crisis afecta directamente a las familias de los trabajadores, ya que muchos de ellos vivían dentro de las fincas donde prestaban servicios y, al perder el empleo, también quedaron sin vivienda.

El impacto sobre el empleo

Según señaló, uno de los principales factores que desencadenó esta situación fue el fuerte incremento del costo de la energía eléctrica, indispensable para el funcionamiento de las perforaciones utilizadas para el riego de los viñedos. A esto se suma el bajo precio que reciben los productores por la uva y el vino, lo que redujo considerablemente la rentabilidad del sector.

Taquía aseguró que durante la última vendimia incluso quedó producción sin cosechar porque no resultaba rentable levantar la uva y advirtió que actualmente varias fincas tampoco pueden afrontar los costos de la poda, una tarea clave para garantizar la producción de las próximas temporadas.

Alerta por nuevos cierres

Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (SOEVA) informaron que recorren diversos establecimientos en el sur de la provincia para relevar la situación actual del sector. En este contexto, advirtieron sobre un escenario complejo para la industria vitivinícola regional, y señalaron que la crisis comenzó a profundizarse a partir de noviembre del año pasado.

Asimismo, la organización sindical recordó que el Gobierno de La Rioja solía subsidiar una parte del costo energético para los productores. Al retirarse dicha asistencia estatal, múltiples explotaciones empezaron a enfrentar severas dificultades económicas, un factor determinante que ya desencadenó despidos y encendido las alarmas sobre la viabilidad y continuidad de otras fincas y bodegas locales.