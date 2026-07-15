La Rioja registró una fuerte caída del empleo y advierten por un escenario sin antecedentes: “Ni en la gestión de Macri"

La Rioja perdió alrededor de 4.700 puestos de trabajo registrados desde el inicio de la gestión de Javier Milei, según datos difundidos por la provincia. La caída impactó en distintos sectores de la economía local, especialmente en la industria, el comercio y las actividades vinculadas al agro, en un escenario marcado por despidos y dificultades de algunas empresas para sostener sus compromisos laborales.

La cifra fue difundida por la secretaria de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa, durante una entrevista con el medio local El Independiente. La funcionaria advirtió que el deterioro del empleo atraviesa un escenario crítico y afirmó que la situación actual supera incluso a la registrada durante la gestión de Mauricio Macri, cuando existían herramientas nacionales de asistencia para preservar puestos de trabajo.

“En la provincia hay pérdidas de puestos de trabajo, es impresionante, ni en la gestión de Macri se había visto. En ese momento teníamos herramientas como el REPRO que permitió sostener los puestos de trabajo. En este caso no hay ni la posibilidad de gestionarlo porque lo sacaron”, señaló Espinosa.

El acompañamiento de la provincia para alivianar la crisis

Espinosa destacó el acompañamiento del Gobierno provincial frente a la crisis laboral y remarcó: "Sí tenemos el acompañamiento de un Gobernador (Ricardo Quintela) que trabaja sin descanso para contener a cada uno de los riojanos. Hay decisiones nacionales que exceden a cada una de las provincias".

En esa línea, explicó que la pérdida de empleo no se limita al sector industrial o comercial, sino que también alcanza a las fincas y otras actividades productivas del interior provincial. En ese sentido, precisó que "desde la llegada de Milei al Gobierno se perdieron en la provincia aproximadamente unas 4.700 personas de las que tenemos conocimiento".

Como ejemplo de esa tendencia, indicó que hace pocos días una empresa del rubro de la confección desvinculó a 12 trabajadores en la Capital, tres en Chilecito y uno en Chepes.

Monitoreo del pago del medio aguinaldo

La funcionaria también se refirió al cumplimiento del pago del medio aguinaldo por parte de las empresas riojanas e indicó que la Secretaría de Trabajo realiza un seguimiento permanente junto con los sindicatos.

"El compromiso salarial que tienen todas las empleadoras, independientemente del sector que sea, se viene monitoreando y conversando con los representantes de cada uno de los sindicatos", explicó.

Detalló que algunas empresas abonaron el aguinaldo con anticipación, mientras que otras acordaron cronogramas de pago. En los casos donde existen demoras, la Secretaría convoca a audiencias de conciliación para conocer los motivos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones salariales.

Finalmente, respecto de una de las firmas que actualmente registra atrasos señaló que su historial permite prever una pronta regularización. "Su trayectoria habla que siempre paga sus compromisos salariales en tiempo y forma. Esta es la posibilidad que tiene la empresa para explicar a los representantes de los trabajadores cuál fue el motivo del atraso y asumir el compromiso del pago", concluyó.