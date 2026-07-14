Está en una de las estaciones de trenes más lindas de Buenos Aires: el café para disfrutar de música en vivo

Entre las opciones gastronómicas de la ciudad de Buenos Aires, hay un café en un espacio lleno de naturaleza que ofrece conciertos de jazz al aire libre: Estación Verde. Se trata de una cafetería ubicada en la icónica estación de tren de Coghlan de la línea Mitre.

Así son los conciertos al aire libre en el café de la estación Coghlan

Cada sábado, desde las 16.30 hs, se pueden disfrutar de conciertos de jazz gratuitos en la cafetería Estación Verde para tener un fin de semana distinto. El pequeño espacio se encuentra rodeado de árboles y combina café de especialidad, pastelería artesanal y shows en vivo para disfrutar de una merienda rica acompañada de buena música.

Se trata de una experiencia clave, ya que el espacio parece sacado de Europa. La Estación Coghlan, inaugurada en febrero de 1891, fue pensada por el ingeniero irlandés John Coghlan y se caracteriza por conservar su estilo victoriano, capaz de transportar a los visitantes. Incluso mantiene intactos los carteles con nomenclaturas originales, faroles antiguos y sus callecitas empedradas.

En concreto, el club de jazz se junta a las veras de las vías del tren de la Estación (esquina Estomba y Rivera). La entrada para disfrutar de los conciertos de jazz en vivo es gratuita, pero se suele pedir una contribución voluntaria para los músicos.

Los próximos conciertos de jazz programados para julio son el sábado 18 a cargo de "Quinta Trio" y el sábado 25 de julio con los músicos Lautaro Scaglione, Javier Portela y Quim Jazz. Los eventos son al aire libre, por lo que en caso de lluvia se suspenden.

Cómo se puede llegar a Estación Verde: el café con un club de jazz cada sábado

Se puede llegar fácilmente al café en transporte público porque justamente se encuentra en una de las paradas del Tren Mitre (Conghlan). También se puede acceder con los colectivos 19, 41, 67, 76, 107, 114, entre otros.

La Estación Verde ofrece shows de jazz gratuitos cada sábado

La cafetería se encuentra abierta todos los días, aunque los horarios pueden varíar: