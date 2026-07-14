Scaloni en la previa contra Inglaterra: destacó que es "sólo un partido de fúbol" y adelantó que podría haber cambios

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la previa de las semifinales del Mundial (X/@Argentina)

Lionel Scaloni volvió a remarcar que el partido contra Inglaterra es "sólo un partido de fúbol". En la conferencia previa al partido por las semifinales del Mundial entre la Selección y la carga emotiva que tiene el partido en nuestro país debido a la Guerra de Malvinas. Además, adelantó que podría haber cambios: “La idea es salir con lo mejor que tenemos".

“Es un partido de fútbol, qué podemos hacer con todo lo que pasó hace años atrás. Es inútil, es triste. Se ha sufrido mucho y es una locura. No estoy acá para meter más nafta al fuego. Todo lo otro fue una historia muy triste para removerla. Tenemos memoria y lo recordamos”.

"Mezclarlo sería una locura porque están pasando cosas en otra parte del mundo y, habiendo guerras, sería una locura. No nos tenemos que confundir. Ahora, nosotros como argentinos tenemos que recordar a las personas que fueron allá y a sus familiares. Pero, ahora, ¿qué culpa tienen los jugadores y la gente de ahora? Estamos equivocados si mezclamos las cosas”, completó durante la conferencia.

En cuanto al 11 titular, Scaloni remarcó: “El equipo que va a salir mañana será el mejor que tenga que jugar, si ganaron o no, sean campeones o no". "Puedo equivocarme, pero cada jugador que ponemos es el que está mejor”, agregó.

Consultado sobre el presente del equipo, el entrenador destacó que están superilusionados y contentos por jugar las semifinales. “Estar en una semifinal de un Mundial... Hay veces que el cansancio está en segundo plano. De todas formas, si mañana hay algún futbolista que no está en condiciones, no va a jugar. En principio, no hay algún jugador que no esté en su esplendor físico”, añadió.

Además, ponderó el récord del equipo de goles en la competencia: “Son estadísticas, quiere decir que el equipo tan mal no está. Soy un agradecido a estos chicos por meternos otra vez entre los cuatro mejores del mundo. Vamos a intentar dejar todo para dar un paso más”.

También le dedicó unas palabras a los hinchas en la previa al histórico cruce frente a Inglaterra. “Que disfruten del momento hoy. Es para estar satisfechos. Hoy tienen que disfrutar de que vamos a dejar todo hasta el último momento. Llegamos a estas instancias porque tenemos buenos jugadores, por nuestra cultura de no dar nada por perdido; las cuatro selecciones que llegaron hasta acá pasaron por circunstancias difíciles”.

El plan para frenar a Inglaterra

Sobre posibles cambios para controlar a Harry Kane y Jude Bellingham, subrayó que siempre analizan cómo neutralizar a los rivales. "Es una posibilidad que hagamos cambios o que repitamos. A los chicos no les dije el equipo. Intentaremos neutralizarlos con nuestras armas. Nuestra idea de juego la tenemos e intentaremos llevarla a cabo”, contestó Scaloni.

En cuanto a las claves del partido, sostuvo: “Espero que nos respondan y les sobran las ganas. Tenemos que recuperar jugar al fútbol, a la pelota, que es lo que nos hizo fuertes. Necesitamos de los jugadores que nos llevaron a hacer un gran fútbol. Lo otro lo doy por descontado y siempre dieron lo máximo”.

Además, aclaró que no tuvo ninguna charla particular con los futbolistas que juegan en el fútbol inglés."Sabemos muy bien cómo juega Inglaterra y no toqué el tema porque estamos muy enfocados en nuestra selección”, remarcó.

“El equipo que va a salir mañana será el mejor que tenga que jugar, si ganaron o no, sean campeones o no", remarcó Scaloni (X/@Argentina).

El recuerdo de los goles de Maradona

“Todo el mundo recuerda ese partido, la actuación de Diego, sobre todo el segundo gol que fue maravilloso y fue contra Inglaterra, pero si era contra cualquier rival era lindo igual”, indicó el DT.