La picante promesa de Gastón Edul en caso de que Argentina logre su objetivo: "Con Nati..."

Gastón Edul hizo una picante promesa.

Gastón Edul volvió a ser noticia por fuera de las canchas. En medio de la previa al partido entre Argentina e Inglaterra, el periodista estaba haciendo un móvil en OLGA junto a Nati Jota cuando lanzó una frase que rápidamente se viralizó en redes. Fue en referencia a lo que haría en caso de que la selección logre el máximo objetivo.

Una promesa condicionada a la Selección

Todo ocurrió en un clima distendido, propio de la previa futbolera que se vive en el streaming de Nati Jota. Edul, conocido por su cercanía con la Selección Argentina y su rol como enviado especial en los grandes eventos de la AFA, se animó a hacer una apuesta pública ligada al rendimiento del equipo de Lionel Scaloni.

Gastón Edul prometió volver a besarse con Nati Jota.

El periodista fue contundente: si Argentina llegaba a la final del 19 de julio y esa jornada se convertía en una tarde histórica para el fútbol nacional, habría un festejo muy particular de su parte junto a Nati Jota.

La reacción de Nati Jota

Lejos de esquivar el compromiso, la conductora tomó la palabra con humor pero también con curiosidad genuina sobre los alcances de la promesa. Fue en ese intercambio donde quedó planteada la verdadera incógnita del cruce, que mantuvo en vilo a quienes seguían el móvil en vivo.

Edul, sin embargo, eligió no dar demasiadas precisiones y cerró el tema con una frase que dejó la puerta abierta a la interpretación de cada uno, sin comprometerse a explicar los detalles del posible festejo.

Un cruce que se viralizó

La escena, breve pero efectiva, rápidamente circuló entre los seguidores de ambos streamers y del universo futbolero digital. No es la primera vez que Edul combina su rol periodístico con este tipo de intervenciones espontáneas que generan repercusión en redes.

Ahora, todas las miradas están puestas en lo que pueda pasar en la cancha: si la Selección Argentina cumple con su parte, la promesa entre Edul y Nati Jota quedará bajo la lupa de todos.