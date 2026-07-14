Feinmann volvió a hacer repudiables comentarios sobre Maradona en vivo: "Lo peor de..."

Los repudiables comentarios de Feinmann sobre Diego Maradona.

Eduardo Feinmann volvió a hacer comentarios más que deleznables sobre Diego Maradona, uno de los máximos referentes que tuvo la Argentina. Tal y como pasó la última vez, también fueron señalamientos realizados durante el pase con Pablo Rossi en A24, donde trajeron a colación una encuesta muy particular: "En cuanto nuestros valores y formas de ser, ¿a quién nos parecemos más los argentinos?".

El informe hecho por Giacobbe expuso que el 57,4% piensa que nuestro pueblo se identifica más con Pelusa, mientras que el 39,4% sostiene que las cualidad de Lionel Messi hacen más justicia, con un 3,2% que no sabe o no contesta. "A mí me preocupa este número porque, la verdad, si realmente la sociedad piensa que nos parecemos más a Maradona estamos en el horno", expuso sin atenuantes el reconocido periodista.

En ese sentido, su compañero trazó una diferencia: "Si la respuesta es descriptiva y no aspiracional, es una cosa. Si fuera aspiracional, significa que quieren valores como el del 60%". Tras esto, Feinmann reiteró: "Estamos en el horno. Si los mismos ciudadanos argentinos creen de esta sociedad que nos parecemos más a Maradona estamos en problemas, porque Maradona tenía signos de lo peor del argento. No de lo mejor. Messi es mucho mejor argento que Maradona".

Desde luego esto generó gran movimiento en las redes sociales, aún cuando hace menos de 24 horas el comunicador ya había vertido comentarios similares en vivo.

¿Qué había dicho anteriormente Feinmann de Maradona?

Este lunes 13 de julio, Feinmann habló acerca de la nueva canción que proliferó entre los hinchas y los jugadores de la Selección: "Cantan por Malvinas y por vengar a Maradona, de aquel título que no tuvo cuando el tipo se drogó". Lejos de quitar el freno del acelerador, insistió: "Lo sacaron por drogón en definitiva, porque se drogó".

El famoso gol con la mano de Maradona ante Inglaterra.

Además, en otro pasaje, señaló de manera tajante que Maradona ante Inglaterra había hecho "un gol con trampa, digámoslo", en referencia al 1-0 parcial más conocido por todos como "La mano de Dios".