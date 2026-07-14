Hallan muerto al bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro: estaba desaparecido en Miami

Michael-Anthony Leones Espino, bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro.

El bailarín Michael-Anthony Leones Espino, conocido artísticamente como 'Mykee', fue hallado muerto en Miami. El artista, que actuaba en los espectáculos de figuras latinas de primer nivel como Rosalía o Rauw Alejandro, estaba desaparecido desde el domingo.

Michael-Anthony Leones Espino, de 28 años, fue visto por última vez el domingo, alrededor de las 12:30 horas, al salir de la manzana 14200 de Southwest 161st Court, en Miami. Tras horas en paradero desconocido, la a oficina del sheriff confirmó que Leones Espino fue hallado el día anterior en la zona de la 162.ª Avenida Suroeste y la 138. Terraza Suroeste en el condado de Miami-Dade, dentro del estado de Florida.

La oficina del sheriff indicó que los agentes encontraron el cuerpo de Leones Espino cerca de las vías del tren. Todo apunta a que se trata de un suicidio, según informó la cadena estadounidense NBC. La oficina del sheriff había instado a la comunidad a "actuar con extrema precaución al ponerse en contacto con la persona desaparecida". No se facilitaron detalles sobre las circunstancias que rodeaban su desaparición.

El bailarín, que utilizaba el nombre de usuario @mykeemooves en TikTok e Instagram, contaba con casi 80.000 seguidores en ambas redes sociales. Los videos lo mostraban entre bastidores preparándose para la gira 'Cosa Nuestra' de Rauw Alejandro, que finalizó en noviembre de 2025. En otros vídeos, se le veía sobre el escenario con el artista durante su gira 'Saturno', y aparecía junto a él en el videoclip de su canción 'Touching The Sky'.

La despedida de Rauw Alejandro

Rauw Alejandro compartió un mensaje de despedida al fallecido, que también fue bailarín de Rosalía en su anterior gira, 'Motomami Tour', en sus historias de Instagram. "Quedan tantas cosas por decir, tantos pensamieentos sin terminar. Ocho años compartiendo escenarios a tu lado. Ha sido una bendición, un privilegio y un honor haberte conocido en esta vida", dice el texto de Alejandro.

La despedida de Rauw Alejandro.

"Tu sonrisa y tu luz siempre estarán en mi corazón. Seguiremos bailando, riendo y cantando en la próxima. Descansa en paz mi hermano", concluye el artista de forma emotiva.

Con información de Europa Press.