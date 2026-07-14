Música de Puccini y Respighi gratis en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura.

Este viernes 17 de julio, a las 19 h, el Salón Dorado de la Casa de la Cultura será escenario de Terra e mare, un concierto dedicado a la música de cámara italiana de fines del siglo XIX y comienzos del XX.

El concierto estará a cargo de la soprano Marta Rossi y del pianista Giovanni Panella, dos artistas italianos radicados en la Argentina que recorrerán obras de Giacomo Puccini, Licinio Refice y Ottorino Respighi, tres compositores que marcaron una etapa clave de la música italiana entre la tradición lírica y el repertorio de concierto.

Durante la presentación sonarán piezas como Sogno d'or, Terra e mare, Sole e amore y Casa mia, casa mia, de Puccini; Foglio d'album, Fiore d'acanto, Sulla via Appia y Stornelli montani, de Refice; además de Sopra un'aria antica, Bella porta di rubini e Invito alla danza, de Respighi.

Darán un concierto de cámara gratis en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura este viernes 17 a las 19 h.

Marta Rossi nació en Italia y se graduó en el Conservatorio Licinio Refice de Frosinone. A lo largo de su carrera se presentó en escenarios de Europa, Asia y América y actualmente reside en la Argentina, donde desarrolla una intensa actividad como cantante, investigadora y docente, con especial dedicación al repertorio italiano de los siglos XIX y XX.

Por su parte, Giovanni Panella es pianista, compositor y director de orquesta. También formado en Italia, vive en el país desde 2014 y acompaña habitualmente recitales de música de cámara y lírica, además de dirigir distintos conjuntos orquestales y corales en Europa y América.

El concierto se realizará en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, ubicado en Avenida de Mayo 575, con entrada libre y gratuita. El ingreso será por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.

Qué significa música de cámara

La música de cámara es un género de la música clásica pensado para ser interpretado por un grupo reducido de músicos, a diferencia de las grandes orquestas sinfónicas. Tradicionalmente se ejecutaba en salones o espacios íntimos, de ahí su nombre.

En este concierto, el formato será el de voz y piano, con la soprano Marta Rossi acompañada por el pianista Giovanni Panella. El programa reúne composiciones de cámara de Giacomo Puccini, Licinio Refice y Ottorino Respighi, tres autores italianos que combinaron la tradición de la ópera con obras concebidas para conciertos de menor escala.