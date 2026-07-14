Trump desiste de idea de cobrar tasas en Ormuz y aboga por acuerdos de inversión en el Golfo

Un barco en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam.

Por Enas Alashray, Elwely ​Elwelly, Tala Ramadan y Katharine Jackson

EL CAIRO/DUBÁI/WASHINGTON, 14 jul (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retractó de ‌una propuesta para cobrar ‌una tasa del 20% por la protección en el estrecho de Ormuz, en el marco del conflicto con Irán, y dijo el martes que, en su lugar, buscaría acuerdos de inversión con los Estados del golfo Pérsico.

Las fuerzas estadounidenses atacaron Irán por tercera noche consecutiva, después de que Teherán anunció el ​cierre del estrecho, lo ⁠que llevó a Trump a restablecer el lunes el ‌bloqueo del tráfico marítimo iraní y a proponer ⁠el peaje.

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Sin embargo, poco menos de ⁠cinco horas antes de que la tasa entrara en vigor a las 2000 GMT, Trump dijo que el estrecho estaba abierto a ⁠todo el tráfico marítimo, excepto al de Irán.

"Tras unas ​conversaciones muy fructíferas con los líderes de ‌Oriente Medio, he decidido sustituir la ‌tasa de reembolso del 20% (...) por acuerdos comerciales y ⁠de inversión que los distintos estados del golfo firmarán con Estados Unidos", dijo en su plataforma Truth Social.

Los precios de los futuros del petróleo recortaron sus ganancias tras la publicación, después ​de haber ‌subido a primera hora del martes.

La intensificación de los ataques ahondó las dudas sobre si el memorando de entendimiento firmado el mes pasado conduciría a un cese definitivo de la guerra, que ha perturbado el suministro ⁠energético mundial y ha avivado los temores a un repunte de la inflación a escala global.

Irán había respondido atacando una base del Ejército de Estados Unidos en Jordania con misiles balísticos, mientras que Baréin, que alberga una base naval estadounidense, dijo haber repelido un ataque aéreo iraní.

Jordania dijo que había derribado cuatro misiles balísticos y ‌se escucharon explosiones en Manama, la capital de Baréin.

Antes de la guerra, aproximadamente una quinta parte del tráfico mundial de petróleo y gas pasaba a diario por el estrecho de Ormuz. Si Estados Unidos impusiera una tasa del 20%, podría generar unos 240 ‌millones de dólares al día.

La agencia de transporte marítimo de la ONU declaró que se oponía a cualquier tasa por el uso de ‌los estrechos en ⁠la navegación internacional y que no existía fundamento jurídico para introducir peajes obligatorios en los tránsitos por ​los estrechos.

(Reporte adicional de Tom Perry en Beirut; redacción de Michael Perry y Timothy Heritage; edición de Thomas Derpinghaus, Aidan Lewis, Alison Williams y Sharon Singleton. Editado en español por Natalia Ramos)