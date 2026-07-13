Hallaron asesinado a un jubilado en los médanos de Las Toninas: la principal hipótesis

Mientras aguardaban los resultados de la autopsia, la investigación por el crimen de Alfredo Alberto Carbano, el jubilado de 71 años que fue encontrado enterrado en un médano de Las Toninas, avanza sobre una hipótesis principal. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, los sospechosos, un hombre de 31 años y un adolescente de 17, habrían compartido una reunión con la víctima en la que hubo una violenta discusión que terminó con un ataque con un elemento contundente. Para los investigadores, el cuerpo habría sido cargado en la camioneta de Carbano, trasladado hasta una zona de médanos y enterrado para intentar ocultar el hecho.

Carbano, un exintegrante de la Policía Federal Argentina, era buscado desde el 26 de junio, cuando encontraron incendiada su casa en Las Toninas, pero no había rastros de él. Dos días después apareció abandonada su camioneta en una zona de médanos, un dato que desde el comienzo despertó las sospechas de los investigadores. Después de más de dos semanas de búsqueda, un operativo con Bomberos, Policía Científica, Defensa Civil y la Brigada K9 permitió encontrar el viernes el cuerpo enterrado entre Las Toninas y el kilómetro 314 de la Ruta Provincial 11, a aproximadamente un kilómetro de donde había sido hallado el vehículo.

Las detenciones y los allanamientos

Con el hallazgo, la causa dio un giro definitivo y la Justicia ordenó la detención de dos sospechosos: un hombre de 31 años y un adolescente de 17. Ambos frecuentaban la casa de Carbano, donde compartían reuniones, consumían alcohol e incluso, según la investigación, se quedaban a dormir. En un primer momento declararon como testigos, pero las contradicciones en sus relatos y el análisis de cámaras de seguridad complicaron su situación.

Los investigadores llevaron adelante el sábado cinco allanamientos en distintos domicilios vinculados con los acusados. Durante los operativos secuestraron palas, machetes, una barreta, un hacha, 12 celulares y una frazada con manchas de sangre, además de otros elementos que serán sometidos a peritajes para determinar si fueron usados para cometer el homicidio o para ocultar el cuerpo. La cantidad y variedad de los elementos secuestrados sugiere que los acusados habrían planificado el crimen y su posterior ocultamiento con un nivel de detalle que ahora la Justicia intenta desentrañar.

La investigación en curso

La causa está a cargo del fiscal Pablo Gamaleri, de la UFI N.º 11 de La Costa, con la intervención del fiscal general Diego Escoda y de la fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Mónica Ferré, debido a que uno de los detenidos es menor de edad. Los investigadores ahora buscan reconstruir con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda y establecer el móvil del crimen. La presencia de elementos contundentes y la forma en que fue ocultado el cuerpo indican que el ataque habría sido especialmente violento, lo que lleva a los investigadores a pensar que la discusión pudo haber escalado rápidamente.

El caso de Alfredo Carbano mantiene en vilo a la comunidad de Las Toninas, donde el jubilado era conocido y respetado. Los vecinos expresaron su conmoción por el crimen y exigen justicia. La Justicia continúa trabajando en la recolección de pruebas y testimonios para avanzar en la investigación, mientras los dos detenidos permanecen a disposición del tribunal que deberá definir su situación procesal en las próximas horas.