La película que reconstruye el Argentina vs. Inglaterra de México '86 vuelve a los cines antes del Mundial 2026

El Partido, la película de Juan Cabral y Santiago Franco, vuelve a los cines.

A pocos días de que la Selección Argentina y la Selección de Inglaterra vuelvan a enfrentarse en el Mundial 2026, El Partido, la aclamada película documental de Juan Cabral y Santiago Franco, regresa a la pantalla grande en cines seleccionados. La propuesta invita a repasar el histórico cruce de México 1986 antes de que ambas selecciones vuelvan a enfrentarse en el campo de juego.

Para prepararse antes del enfrentamiento, el público podrá volver a ver El Partido en los siguientes cines:

Atlas Caballito - Lunes 19hs y martes 22 hs

- Lunes 19hs y martes 22 hs Cinemark Abasto - Lunes y martes 21:40 hs

- Lunes y martes 21:40 hs Cinemark Unicenter - Lunes y martes 21:50 hs

- Lunes y martes 21:50 hs Cinemark Quilmes - Lunes y martes 21:50 hs

- Lunes y martes 21:50 hs Cinépolis Recoleta - Lunes y martes 12:50 hs

- Lunes y martes 12:50 hs Gaumont - Lunes, martes y miércoles 16:50 hs

- Lunes, martes y miércoles 16:50 hs Showcase Belgrano - Lunes y martes 20:10 hs

- Lunes y martes 20:10 hs Showcase Haedo - Lunes y martes 20 hs

- Lunes y martes 20 hs Showcase Norte - Lunes y martes 20 hs

Un guiño al histórico Argentina vs Inglaterra, de 1986

Con una duración de 91 minutos - igual que el partido de 1986 - el largometraje reúne por primera vez a jugadores de ambos equipos para reconstruir no solo el partido, sino los sucesos históricos que se pusieron en marcha siglos antes. Junto a testimonios de sus protagonistas y archivos nunca vistos de entrenadores, árbitros, hinchas, músicos, y políticos, la película logra capturar la belleza del juego y lo absurdo de la guerra. Basada en el libro El Partido, de Andrés Burgo.

El Partido está dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco. Cabral también dirige el drama fantástico Risa y la cabina del viento, protagonizado por el debut actoral de Cazzu y Diego Peretti, que se estrenó en cines de Argentina el 16 de abril de 2026 y fue la ganadora en competencia argentina de las categorías de Mejor Película y Mejor Dirección en el 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. La producción de El Partido está a cargo de la nominada al Oscar y ganadora de un Emmy Flora Fernández Marengo, de larga trayectoria cinematográfica.