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Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 13 de julio

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.

Hace 1 hora

¡Se armó la timba! El 5865 salió a la cabeza en Entre Rios La Previa

Sorteo de la Entre Rios. ¡Atención a la timba! En el turno La Previa, el número a la cabeza fue el 5865.

La pizarra completa de los 20 números:

  1. 5865
  2. 2001
  3. 8166
  4. 5463
  5. 6320
  6. 9273
  7. 7569
  8. 8806
  9. 3947
  10. 0873
  11. 2952
  12. 5744
  13. 0021
  14. 7342
  15. 9312
  16. 2951
  17. 7162
  18. 7383
  19. 9111
  20. 3591

Hace 1 hora

¡Córdoba en llamas! El 6348 se llevó la cabeza en La Previa

Sorteo de Córdoba ¡Atención a la timba! En el turno La Previa, el número a la cabeza fue el 6348.

La Pizarra Completa:

  1. 6348
  2. 7885
  3. 1492
  4. 4939
  5. 2890
  6. 0578
  7. 4008
  8. 7074
  9. 5144
  10. 7329
  11. 8071
  12. 6609
  13. 8635
  14. 8411
  15. 0381
  16. 1449
  17. 0771
  18. 7767
  19. 5113
  20. 0234

Hace 1 hora

¡El 1393 se llevó la Previa de Santa Fe! Resultados de la timba del 13/07

¡Atención a la timba! En el turno La Previa de la Santa Fe, el número que salió a la cabeza fue el 1393. La suerte ya está echada y acá te traemos la pizarra completa.

La Pizarra Completa

  1. 1393
  2. 7720
  3. 9257
  4. 3246
  5. 6263
  6. 5599
  7. 9813
  8. 2873
  9. 2100
  10. 0456
  11. 8886
  12. 5135
  13. 9421
  14. 7037
  15. 5927
  16. 2273
  17. 2253
  18. 2302
  19. 2962
  20. 6753

Hace 1 hora

¡Salió el 0438 a la cabeza! La Previa de la Province se llena de suerte con este número

Sorteo de la Provincia — ¡Atención a la timba! En el turno La Previa, el número a la cabeza fue el 0438. Un número que promete alegrarle el arranque de la semana a más de uno.

La Pizarra Completa

  1. 0438
  2. 8303
  3. 1271
  4. 5582
  5. 6854
  6. 2187
  7. 4798
  8. 3071
  9. 7132
  10. 0731
  11. 2376
  12. 8606
  13. 0542
  14. 1054
  15. 5944
  16. 3194
  17. 3330
  18. 5518
  19. 4392
  20. 2999

Hace 1 hora

¡Ciudad pegó fuerte! El 3617 a la cabeza en La Previa de este lunes

¡Atención a la timba! En el sorteo de la Ciudad, turno La Previa, el número que salió a la cabeza es el 3617. Los datos confirmados desde las 10:30 de la mañana ya tienen a los apostadores alborotados. Acá te dejamos la pizarra completa para que no te pierdas ningún número.

La pizarra completa

  1. 3617
  2. 9312
  3. 8599
  4. 4146
  5. 5629
  6. 3367
  7. 6196
  8. 1016
  9. 5912
  10. 6576
  11. 3764
  12. 4104
  13. 0828
  14. 9368
  15. 7880
  16. 8543
  17. 7975
  18. 2668
  19. 7724
  20. 8289

Hace 1 hora

La jugada inteligente: no necesitás acertar la cabeza, apostá a los premios y cobrá más seguido

Jugar "a los premios"

¿Andás buscando un pálpito? Acá va un tip que te puede llenar el bolsillo: no hace falta que aciertes el número exacto a la cabeza. Podés apostar a que tus cifras van a salir entre los primeros 5, 10 o 20 lugares de la pizarra. Paga menos, pero hay más chances. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!

Hace 1 hora

🔥 ¡Soñaste con un número de 4 cifras? Mirá cuánto podés ganar si lo jugás a la cabeza

💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?

Si andás con un pálpito de esos que no te dejan dormir, prestá atención: acertar las cuatro cifras a la cabeza paga 3.500 veces lo apostado. O sea, si le ponés $100, te llevás $350.000 de un saque. ¿Qué mejor para arrancar la semana? Así que ya sabés, jugale con fe a ese número que te ronda la cabeza.

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