Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 13 de julio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 1 hora
¡Se armó la timba! El 5865 salió a la cabeza en Entre Rios La Previa
Sorteo de la Entre Rios. ¡Atención a la timba! En el turno La Previa, el número a la cabeza fue el 5865.
La pizarra completa de los 20 números:
- 5865
- 2001
- 8166
- 5463
- 6320
- 9273
- 7569
- 8806
- 3947
- 0873
- 2952
- 5744
- 0021
- 7342
- 9312
- 2951
- 7162
- 7383
- 9111
- 3591
Hace 1 hora
¡Córdoba en llamas! El 6348 se llevó la cabeza en La Previa
Sorteo de Córdoba ¡Atención a la timba! En el turno La Previa, el número a la cabeza fue el 6348.
La Pizarra Completa:
- 6348
- 7885
- 1492
- 4939
- 2890
- 0578
- 4008
- 7074
- 5144
- 7329
- 8071
- 6609
- 8635
- 8411
- 0381
- 1449
- 0771
- 7767
- 5113
- 0234
Hace 1 hora
¡El 1393 se llevó la Previa de Santa Fe! Resultados de la timba del 13/07
¡Atención a la timba! En el turno La Previa de la Santa Fe, el número que salió a la cabeza fue el 1393. La suerte ya está echada y acá te traemos la pizarra completa.
La Pizarra Completa
- 1393
- 7720
- 9257
- 3246
- 6263
- 5599
- 9813
- 2873
- 2100
- 0456
- 8886
- 5135
- 9421
- 7037
- 5927
- 2273
- 2253
- 2302
- 2962
- 6753
Hace 1 hora
¡Salió el 0438 a la cabeza! La Previa de la Province se llena de suerte con este número
Sorteo de la Provincia — ¡Atención a la timba! En el turno La Previa, el número a la cabeza fue el 0438. Un número que promete alegrarle el arranque de la semana a más de uno.
La Pizarra Completa
- 0438
- 8303
- 1271
- 5582
- 6854
- 2187
- 4798
- 3071
- 7132
- 0731
- 2376
- 8606
- 0542
- 1054
- 5944
- 3194
- 3330
- 5518
- 4392
- 2999
Hace 1 hora
¡Ciudad pegó fuerte! El 3617 a la cabeza en La Previa de este lunes
¡Atención a la timba! En el sorteo de la Ciudad, turno La Previa, el número que salió a la cabeza es el 3617. Los datos confirmados desde las 10:30 de la mañana ya tienen a los apostadores alborotados. Acá te dejamos la pizarra completa para que no te pierdas ningún número.
La pizarra completa
- 3617
- 9312
- 8599
- 4146
- 5629
- 3367
- 6196
- 1016
- 5912
- 6576
- 3764
- 4104
- 0828
- 9368
- 7880
- 8543
- 7975
- 2668
- 7724
- 8289
Hace 1 hora
La jugada inteligente: no necesitás acertar la cabeza, apostá a los premios y cobrá más seguido
Jugar "a los premios"
¿Andás buscando un pálpito? Acá va un tip que te puede llenar el bolsillo: no hace falta que aciertes el número exacto a la cabeza. Podés apostar a que tus cifras van a salir entre los primeros 5, 10 o 20 lugares de la pizarra. Paga menos, pero hay más chances. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
🔥 ¡Soñaste con un número de 4 cifras? Mirá cuánto podés ganar si lo jugás a la cabeza
💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?
Si andás con un pálpito de esos que no te dejan dormir, prestá atención: acertar las cuatro cifras a la cabeza paga 3.500 veces lo apostado. O sea, si le ponés $100, te llevás $350.000 de un saque. ¿Qué mejor para arrancar la semana? Así que ya sabés, jugale con fe a ese número que te ronda la cabeza.