Cuál es el plazo fijo que conviene colocar

Los bancos volvieron a actualizar las tasas de interés que ofrecen para los plazos fijos en pesos a 30 días. En la segunda semana de julio de 2026, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió el nuevo relevamiento con los rendimientos de cada entidad, en un escenario en el que las tasas continúan siendo definidas libremente por cada banco.

El informe permite comparar cuánto paga cada entidad y elegir la alternativa más conveniente para quienes buscan obtener un mayor rendimiento por sus ahorros.

Cuál es el plazo fijo más conveniente

Qué banco paga la tasa más alta por un plazo fijo

Según el relevamiento del BCRA, las tasas más altas del mercado corresponden a:

Crédito Regional Compañía Financiera: 23% .

. Reba: 23% .

. Banco BICA: 22% .

. Banco CMF: 22% .

. Banco Columbia: 22% .

. Banco Voii: 22% .

. Banco Meridian: 22,25%.

Estas entidades encabezan el ranking de rendimientos para depósitos en pesos a 30 días.

Entre las entidades con mayor volumen de depósitos, las tasas vigentes son las siguientes:

Banco Provincia: 19,5%.

19,5%. Banco Macro: 19,5%.

19,5%. Banco Nación: 19%.

19%. Banco BBVA: 18,75%.

18,75%. Banco Galicia: 17,5%.

17,5%. Banco Credicoop: 17,5%.

17,5%. Banco ICBC: 17,2%.

17,2%. Banco Ciudad: 17%.

17%. Banco Santander: 16%.

16%. Banco Patagonia: 16%.

Tasas de otros bancos

El relevamiento del Banco Central también incluye entidades que ofrecen plazos fijos online para clientes y no clientes:

Banco de Córdoba: 20,75%.

Banco del Sol: 21%.

Banco Mariva: 21%.

Bibank: 21%.

Banco Dino: 20%.

Banco de Comercio: 19%.

Banco Julio: 19%.

Banco Masventas: 19%.

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19%.

Banco de Formosa: 18,5%.

Banco del Chubut: 18,5%.

Banco Comafi: 17%.

Banco Hipotecario: 17%.

Cómo consultar las tasas

El Banco Central publica diariamente una tabla comparativa con las tasas de interés que ofrece cada entidad para los plazos fijos a 30 días. Desde 2024, las tasas mínimas dejaron de estar reguladas por el organismo, por lo que cada banco define libremente el rendimiento que paga a sus clientes. Por ese motivo, antes de constituir un plazo fijo conviene comparar las opciones disponibles, ya que la diferencia entre entidades puede representar un rendimiento significativamente mayor sobre el mismo capital invertido.

Cuál es el plazo fijo que más paga

Paso a paso: cómo colocar dinero a plazo fijo

Actualmente, la mayoría de las entidades permite realizar la operación de manera totalmente digital.

El procedimiento suele consistir en:

Ingresar al home banking o a la aplicación del banco

o a la aplicación del banco Acceder a la sección "Inversiones" o "Plazo fijo"

o Colocar el monto que se desea invertir

Elegir el plazo, habitualmente de 30 días

Confirmar la operación y guardar de forma digital el comprobante

Al finalizar el plazo acordado, el banco acreditará automáticamente tanto el capital como los intereses en la cuenta del titular.