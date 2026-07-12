Con convocatoria récord, más de 800 corredores participaron de la media maratón en Formosa

En el marco de las celebraciones por el 60° aniversario del Instituto de Asistencia Social (IAS), más de 800 corredores participaron de una media maratón que reunió a familias, atletas de Formosa, delegaciones de provincias vecinas y competidores de la República del Paraguay en una jornada deportiva y recreativa.

La actividad, realizada el miércoles 9 de julio, incluyó competencias de 21 kilómetros y 7 kilómetros, además de una modalidad participativa de 1 kilómetro pensada para que toda la familia pudiera sumarse a los festejos por un nuevo aniversario del organismo provincial.

La media maratón reunió a corredores de Formosa, otras provincias y Paraguay

La convocatoria superó los 800 inscriptos y contó con la participación de atletas de la ciudad de Formosa, del interior provincial, de provincias vecinas y de Paraguay, consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes organizados por el IAS en el marco de su aniversario.

Al finalizar la competencia, el administrador general del IAS, Edgar Pérez, destacó el desarrollo de la jornada y el acompañamiento de la comunidad.

"Es una de las tantas maneras que encontramos de celebrar un aniversario más de esta institución de Gobierno. Lo importante es ver cómo resulta cada vez que la política pública y el Estado están presentes generando estas oportunidades", expresó.

Durante su intervención, Pérez puso en valor las políticas públicas impulsadas por el Gobierno provincial para fomentar el deporte y las contrastó con la situación que atraviesa el país.

"En una Argentina donde hoy desde el Estado nacional no hay apoyo para este tipo de cosas, en Formosa la decisión del gobernador Gildo Insfrán de darle incluso rango constitucional al deporte y generar todas las herramientas nos permite a nosotros, como IAS y junto a otras áreas de Gobierno, generar esta oportunidad para todos los que les gusta correr", sostuvo.

Asimismo, consideró que este tipo de iniciativas también contribuyen a fortalecer el encuentro entre vecinos. "Sirve para juntar a la comunidad en un momento complejo, poniéndole alegría, ganas y mucha energía", afirmó.

El IAS continuará con actividades durante el segundo semestre

En relación con la agenda prevista por el 60° aniversario del organismo, Pérez aseguró que las actividades continuarán a través de los distintos programas de responsabilidad social que desarrolla el Instituto de Asistencia Social.

Entre ellos mencionó el trabajo en Equinoterapia, el programa Suma Conciencia, los Clubes Digitales y las acciones articuladas con las escuelas especiales.

Finalmente, adelantó que el receso invernal será aprovechado para planificar las propuestas que se desarrollarán durante la segunda mitad del año.

"Esta propia actividad deportiva nos sirve para programar otras acciones futuras. Si bien ahora estamos entrando en la etapa de receso invernal, este tiempo nos permite planificar y proyectar con fuerza todo lo que resta del año", concluyó el administrador general del IAS.