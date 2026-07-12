Villarruel, otra vez contra Milei por el bajo salario docente: "Respeto y retribución"

Apenas días después de desafiar a Javier Milei en plena celebración del 9 de Julio con un expreso pedido de "mirar a los discapacitados y jubilados", la vicepresidenta Victoria Villarruel salió a reclamar este domingo "reconocimiento, respeto y retribución acorde" para los docentes del instituto Dámaso Centeno, que depende del Ministerio de Defensa. Su mensaje llega a menos de un mes de que la Corte Suprema deje firme una cautelar que ordena aplicar la ley de Financiamiento Universitario.

Los cortocircuitos entre Villarruel y el Presidente tuvieron este mediodía un nuevo capítulo: la titular del Senado publicó un texto en el que resaltó la "excelente formación académica" que recibió en el Dámaso Centeno, un instituto social militar al que concurren mil chicos de jardín, primaria y secundaria y del que ella se egresó en el año 1992.

Desde comienzos del 2025 que esta escuela de Caballito, dependiente del Ministerio de Defensa de Nación, atraviesa una grave crisis, con profesores que desde entonces piden aumentos salariales y advierten que los bajos sueldos derivaron en renuncias del personal, afectando el dictado de clases.

"Quienes eligen la educación cumplen una misión fundamental para el futuro de la Nación. Por eso merecen reconocimiento, respeto y retribución acordes a la importancia de la tarea que realizan", escribió Villarruel en su cuenta de X. Actualmente, una maestra de grado del Dámaso Centeno recibe $570 mil pesos, la mitad de lo que se percibe en la Provincia de Buenos Aires o en la Ciudad.

La crítica de la Vicepresidenta fue al enviar un mensaje por el aniversario del instituto, al cual dijo tenerle "un enorme cariño" por albergar pasillos donde aprendió "lecciones que iban mucho más allá de los libros". En particular, Villarruel envió un saludo al cuerpo docente, por ser quienes "mantienen vivo el espíritu" de la casa de estudios.

"Feliz aniversario fundacional a mi querido Dámaso Centeno, una institución que forma parte de la historia nacional y que también ocupa un lugar muy especial en mi corazón", agregó.

Otro cuestionamiento a la gestión Milei

Su mensaje se dio apenas tres días después de que, en plena celebración por el 9 de Julio, la Vicepresidenta respalde el fuerte discurso de la Iglesia sobre la realidad social y económica de las familias argentinas y pida dar contención a quienes padecen "estrechez económica".

Al participar del acto oficial por el 210º aniversario de Tucumán por el Día de la Independencia, Villarruel tildó de "muy adecuado" el crítico discurso de la Iglesia y exigió "mirar a los desfavorecidos, los discapacitados y los jubilados".

"Muy adecuado y muy real. Tenemos que mirar a los desfavorecidos, a los discapacitados, jubilados y niños, a los que hoy están pasando estrechez económica. Argentina se levanta con todos. Abrazados todos el uno del otro", dijo Villarruel el jueves pasado desde la Casa de Tucumán.

De esa manera, Villarruel se sumó al fuerte discurso que brindó el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien hizo alusión a las consecuencias del rumbo de la gestión de Milei. "Lo que gastes de más no siempre es sinónimo de derroche y despilfarro. Es invertir en los más débiles", había dicho el arzobispo durante uno de los pasajes más duros de su discurso.