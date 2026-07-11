La Rioja abrió la inscripción para capacitar y emplear a 150 trabajadores en la industria textil

El Gobierno de La Rioja puso en marcha la inscripción para un programa de capacitación destinado a personas interesadas en incorporarse a la industria textil. La iniciativa está dirigida a mayores de 18 años sin experiencia previa en el sector y forma parte del proceso de incorporación de personal para dos nuevas empresas que se instalarán en la provincia.

La propuesta está orientada a personas sin experiencia en la industria textil y la capacitación será remunerada y tendrá una duración de tres meses. En una primera etapa, los participantes asistirán a jornadas de formación en el establecimiento industrial y, una vez finalizado el proceso, conformarán la principal fuente de mano de obra para las plantas que actualmente se encuentran en etapa de montaje.

El anuncio se realizó junto al gobernador Ricardo Quintela y representantes de la empresa ENOD S.A., quienes confirmaron la instalación de dos nuevas industrias textiles que generarán alrededor de 150 puestos de trabajo para riojanos. La iniciativa busca generar nuevas oportunidades laborales, pero también contribuir a aliviar la crisis que atraviesa el sector industrial de la provincia.

La crisis del sector industrial

Esta decisión se da en el marco de la apertura de importaciones que lleva el Gobierno nacional y la consecuente destrucción de la industria local. Alrededor de 3.000 trabajadores del Parque Industrial de la ciudad de La Rioja perdieron sus empleos en los últimos dos años y medio, como consecuencia del cierre de empresas.

Asimismo, la llegada de nuevas inversiones fue posible gracias al trabajo conjunto entre el sector privado y las políticas de promoción industrial impulsadas por el Gobierno provincial, entre ellas la Ley de Fomento Industrial sancionada al comienzo de la gestión de Ricardo Quintela.

Desde enero de 2024 cerraron alrededor de 15 empresas en la provincia, dejando sin su fuente laboral a unas 3.000 personas. Finalmente, cuestionó la política de apertura de importaciones implementada por el Gobierno nacional, al considerar que profundizó la crisis del sector manufacturero.