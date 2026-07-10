Así es la espectacular casa de Erling Haaland en Marbella: las fotos

Marbella se convirtió en el destino favorito de Erling Haaland gracias a su clima, sus servicios de lujo y las estrictas medidas de seguridad que ofrecen sus urbanizaciones más exclusivas.

Cada vez que finaliza una exigente temporada, Erling Haaland aprovecha algunos días de descanso para refugiarse en la Costa del Sol. Lejos de la presión que rodea al delantero del Manchester City, Marbella se convirtió en el destino elegido para relajarse en una exclusiva propiedad diseñada para combinar lujo, privacidad y comodidad.

La exclusiva casa de Erling Haaland en Marbella

La residencia de Erling Haaland está ubicada en una de las zonas más exclusivas de Marbella, dentro de una urbanización privada situada entre la famosa Milla de Oro y la montaña. Se trata de un entorno que ofrece un elevado nivel de seguridad y privacidad, dos características muy valoradas por celebridades y deportistas de primer nivel.

La propiedad está valuada en alrededor de seis millones de euros y ocupa cerca de 2.000 metros cuadrados entre la vivienda y el terreno. Rodeada de abundante vegetación y protegida por estrictos sistemas de vigilancia, la villa fue concebida para garantizar la máxima discreción de sus habitantes.

Ese entorno reservado permite que el delantero noruego pueda disfrutar de sus vacaciones sin la constante atención mediática que acompaña su carrera deportiva durante el resto del año.

Cómo es el interior de la villa de Erling Haaland

Aunque existen muy pocas imágenes del interior de la propiedad, distintas informaciones indican que la casa reúne todas las comodidades que requiere un deportista de élite.

La arquitectura apuesta por un diseño contemporáneo, con grandes ventanales, espacios abiertos y una distribución que aprovecha las vistas hacia el mar Mediterráneo. La iluminación natural y las líneas modernas predominan en toda la construcción.

Además, la vivienda contaría con un gimnasio completamente equipado, sectores destinados a la recuperación física y amplios ambientes pensados para el descanso y el entretenimiento. De esta manera, Erling Haaland puede mantener parte de su rutina de entrenamiento incluso durante sus períodos de vacaciones, sin dejar de disfrutar del tiempo libre.

En el exterior sobresalen una amplia piscina privada, terrazas de gran tamaño y jardines cuidadosamente diseñados para aprovechar el clima cálido de la Costa del Sol durante buena parte del año.

Por qué Marbella es el destino elegido por Erling Haaland

La casa de Erling Haaland se encuentra en una exclusiva urbanización de Marbella y está valuada en alrededor de seis millones de euros

Marbella lleva años consolidándose como uno de los destinos favoritos de empresarios, artistas y futbolistas de todo el mundo. La combinación de lujo, clima privilegiado y privacidad convierte a la ciudad en un lugar ideal para quienes buscan desconectar de la rutina.

La amplia oferta de restaurantes, clubes de playa, puertos deportivos y campos de golf suma atractivo a una localidad donde muchas urbanizaciones cuentan con estrictas medidas de seguridad y acceso restringido.

En ese contexto, Erling Haaland encontró el sitio perfecto para pasar desapercibido. Personas cercanas a la zona aseguran que, durante sus estancias, el delantero mantiene un perfil extremadamente bajo y rara vez protagoniza apariciones públicas.

Un refugio pensado para el descanso

La residencia de Marbella refleja el estilo de vida reservado que caracteriza al goleador noruego fuera de los terrenos de juego. A diferencia de otras figuras del fútbol internacional que suelen mostrarse en eventos o lugares exclusivos durante sus vacaciones, Haaland opta por disfrutar de la tranquilidad de su hogar y de la compañía de su círculo más cercano.

La privacidad que ofrece la urbanización, junto con las comodidades de la villa, permiten que el atacante recupere energías antes de regresar a la competencia con el Manchester City y la selección de Noruega.

Aunque la información disponible sobre el interior de la vivienda es limitada, todo indica que la propiedad fue diseñada para satisfacer las necesidades de uno de los mejores futbolistas del mundo, combinando confort, lujo y funcionalidad en un entorno privilegiado de la Costa del Sol.