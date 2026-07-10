"No hay libertad ni independencia": en el acto del 9 de Julio, Espinoza cruzó a Milei por sus políticas alineadas a EEUU

En el marco de la celebración por el 9 de Julio, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, encabezó el acto por el Día de la Independencia y analizó el actual contexto político nacional de la administración de Javier Milei. "Desde las Islas Malvinas, Ushuaia hasta La Quiaca: no hay libertad ni independencia", enfatizó frente a vecinos y vecinas de González Catán.

"No hay libertad ni independencia con una economía que ahoga el salario argentino y roba las oportunidades de los jóvenes, y con un Presidente que festeja el 4 de Julio como si fuera el Día de nuestra Independencia", criticó el intendente y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) en relación al accionar de Milei quien fue el primer presidente argentino en ir a celebrar a la Embajada de Estados Unidos.

En este sentido, recuperó los dichos de la Iglesia respecto a la crítica situación social que atraviesa el pueblo argentino por las políticas libertarias las cuales "están marcadas por la corrupción, la pobreza y el abandono" del Estado nacional. Y ofreció como alternativa la "unidad de todos los sectores de la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense".

Una vez más se diferenció del modelo económico y político que marca la agenda de La Libertad Avanza. "Desde las Islas Malvinas, Ushuaia hasta La Quiaca: no hay libertad ni independencia", sentenció y recuperó: "Hay jubilados que pasan hambre, trabajadores con salarios de indigencia, científicos que deben irse del país porque acá no los escuchan y no tienen trabajo, y estudiantes que terminan la secundaria o la universidad y no tienen dónde ir a trabajar".

"Hay que cambiar la bronca por esperanza. Vamos por una nueva Argentina que sea la renovación para la transformación de la vida de los 47 millones de argentinos".

La crisis

El discurso del intendente de La Matanza refleja una vez más la lectura que tiene del modelo de La Libertad Avanza y las políticas que aplica para mejorar el poder adquisitivo y el impacto de la crisis económica. Es por eso que lanzaron productos esenciales a precios accesibles en el distrito y advirtió sobre una situación cada vez más crítica, marcada por compras fraccionadas y salarios que “ya no alcanzan para cubrir el mes”.

Los Mercados y Ferias de Abaratamiento de La Matanza cuentan con una amplia oferta de alimentos y artículos de primera necesidad, con precios que llegan hasta un 50% menos que en comercios tradicionales. Además, ofrecen un descuento adicional del 40% con Cuenta DNI todos los días, con el objetivo de aliviar el gasto diario de las vecinas y vecinos.