Cómo era de joven Cristiano Ronaldo: las fotos y transformación del crack de Portugal

Con el paso de los años, el portugués amplió sus negocios e incursionó en distintos emprendimientos.

La historia de Cristiano Ronaldo está marcada por una evolución constante dentro y fuera de las canchas. Desde sus primeros pasos en el fútbol portugués hasta convertirse en una de las máximas figuras del deporte mundial, el delantero también experimentó una notable transformación física y profesional que sigue despertando interés.

Los primeros años de Cristiano Ronaldo antes de convertirse en una estrella

La carrera de Cristiano Ronaldo comenzó en las divisiones juveniles del Sporting de Lisboa, club en el que rápidamente llamó la atención por sus condiciones futbolísticas. Su velocidad, capacidad de desequilibrio y habilidad con el balón lo convirtieron en una de las grandes promesas del fútbol portugués.

El gran salto llegó en 2003, cuando apenas tenía 18 años y fue transferido al Manchester United por 15 millones de dólares, una cifra muy importante para un futbolista de su edad en ese momento.

Los primeros años de Cristiano Ronaldo reflejan el inicio de una carrera que lo llevó a convertirse en una de las máximas estrellas del fútbol mundial.

Ese mismo año también firmó su primer contrato con Nike, una alianza comercial que con el paso del tiempo se transformó en una de las más importantes de su carrera. Poco después debutó con la selección de Portugal y alcanzó la final de la Eurocopa 2004, torneo que terminó de instalarlo entre los mejores jóvenes del continente.

En aquellas primeras temporadas, el aspecto físico de Cristiano era muy diferente al actual. Lucía un cuerpo más delgado, un rostro juvenil y una dentadura que más adelante sería sometida a un importante tratamiento estético.

La transformación física de Cristiano Ronaldo con el paso de los años

Además del crecimiento deportivo, Cristiano Ronaldo trabajó intensamente en su preparación física hasta desarrollar uno de los físicos más admirados del deporte de alto rendimiento.

El delantero portugués experimentó una importante transformación física a lo largo de su trayectoria profesional.

A lo largo de su carrera incorporó rutinas de entrenamiento cada vez más exigentes, combinadas con una estricta alimentación y un cuidado permanente del descanso. Ese compromiso permitió que su rendimiento se mantuviera en la élite durante más de dos décadas.

El futbolista también realizó algunos retoques estéticos, principalmente en su dentadura y en algunos rasgos de su rostro, cambios que acompañaron su evolución como figura pública internacional.

Actualmente, el gimnasio ocupa un lugar central en su vida diaria. En numerosas oportunidades mostró imágenes entrenando en la sala de ejercicios de su casa junto a Georgina Rodríguez y a su hijo mayor, reflejando la importancia que le da al deporte y a los hábitos saludables dentro de su familia.

Del Manchester United al Real Madrid: el salto que cambió su carrera

Tras conquistar tres títulos de la Premier League, una FA Cup, dos Supercopas de Inglaterra, dos Copas de la Liga, una UEFA Champions League y un Mundial de Clubes con el Manchester United, Cristiano Ronaldo dio otro paso histórico.

Luego de obtener su primer Balón de Oro, fue transferido al Real Madrid por 110 millones de dólares, en ese momento el fichaje más caro de la historia del fútbol.

Su paso por los principales clubes de Europa marcó un antes y un después en su carrera deportiva.

El club español le ofreció un contrato por seis temporadas con un salario cercano a los 18 millones de dólares anuales. Paralelamente, su acuerdo con Nike alcanzó los 8 millones de dólares por temporada y comenzó a disputar con David Beckham el liderazgo como el futbolista con mayor impacto comercial del planeta.

Ese crecimiento también quedó reflejado en el ranking de celebridades de Forbes, donde empezó a ganar protagonismo gracias a sus ingresos deportivos y publicitarios.

El crecimiento de Cristiano Ronaldo como empresario

La disciplina, el entrenamiento y los hábitos saludables fueron claves en la evolución del futbolista.

La evolución de Cristiano Ronaldo no se limitó al fútbol. En 2010 inició una relación con la modelo rusa Irina Shayk y, dos años más tarde, ya figuraba entre los diez deportistas mejor pagos del mundo según Forbes.

En 2015 amplió aún más su perfil profesional al lanzar diferentes emprendimientos comerciales. Presentó su propia línea de perfumes, desarrolló una marca de indumentaria y comenzó a invertir en la industria hotelera con establecimientos que llevan su sello.

Hoy, además de ser considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Cristiano Ronaldo también es reconocido como un exitoso empresario. Su transformación, tanto física como profesional, refleja una carrera construida sobre la disciplina, la constancia y la capacidad de reinventarse con el paso de los años.