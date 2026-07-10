Chau YouTube Premium: el truco definitivo para ver videos sin anuncios y 100% gratis

Fuente: DefensOps.

La guerra entre YouTube y los bloqueadores de anuncios lleva años. Google endureció las restricciones, adblockers como uBlock Origin quedaron fuera de Chrome, y muchos usuarios terminaron pagando YouTube Premium solo para librarse de los cortes. DuckDuckGo encontró otra salida: integrar el bloqueo directamente en su propio navegador, de forma gratuita y sin depender de extensiones externas.

Cómo funciona y por qué puede lo que Chrome no puede

DuckDuckGo combina dos fuentes para detectar y eliminar los anuncios de video. La primera son las listas de filtros de la comunidad de código abierto de uBlock Origin, el mismo bloqueador que Google eliminó de Chrome con la transición a Manifest V3. La segunda son reglas propias que DuckDuckGo desarrolló para mejorar la compatibilidad y reducir los errores de reproducción. El resultado es que el video empieza sin publicidad, aunque puede haber algunos segundos adicionales de buffering antes de que arranque.

Cómo activarlo según el dispositivo

En iOS, Mac y Windows la función ya viene activada por defecto en la última versión del navegador. No hay que ajustar nada: basta con abrir DuckDuckGo y entrar a YouTube desde ahí.

en la última versión del navegador. No hay que ajustar nada: basta con abrir DuckDuckGo y entrar a YouTube desde ahí. En Android , la activación automática llega en las próximas semanas, pero se puede habilitar manualmente ya mismo desde Configuración → Bloqueo de anuncios dentro del navegador.

, la activación automática llega en las próximas semanas, pero se puede habilitar manualmente ya mismo desde dentro del navegador. Para desactivarla o volver a encenderla en cualquier momento: en computadora, hacer clic en el ícono de video junto al escudo verde en la barra de direcciones; en celular, tocar ☰ y buscar la opción de bloqueo de anuncios de YouTube.

El límite importante que hay que conocer

Esta función solo funciona dentro del navegador de DuckDuckGo. Quienes usen la app oficial de YouTube en el celular, Chrome, Safari u otro navegador seguirán viendo publicidad de la misma forma que siempre. Para aprovechar el bloqueo, hay que abrir los videos directamente desde DuckDuckGo, lo que implica cambiar el hábito de abrir YouTube desde la app y hacerlo desde el navegador.

Por qué DuckDuckGo puede hacer esto y Chrome no

La diferencia técnica es la misma que explica la polémica con uBlock Origin. Chrome eliminó el sistema que permitía a las extensiones interceptar y bloquear el tráfico de red en tiempo real al migrar a Manifest V3. DuckDuckGo, al controlar su propio navegador, puede integrar ese sistema de filtrado directamente en el motor de navegación sin depender del ecosistema de extensiones de Google. Es el mismo argumento que usó Firefox para mantener el soporte a adblockers clásicos y el mismo que llevó a muchos usuarios a migrar de Chrome en los últimos meses.