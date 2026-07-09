OpenAI lanza ChatGPT Work, intensificando competencia en ámbito de herramientas profesionales de IA

La ilustración muestra los logotipos de OpenAI y ChatGPT.

​OpenAI presentó el jueves ChatGPT Work, un agente integrado en su ‌popular chatbot ‌diseñado para ejecutar tareas en diferentes aplicaciones y archivos, lo que supone el último paso de la compañía hacia la automatización del entorno laboral.

ChatGPT Work, que funciona con GPT-5.6, ​puede recopilar ⁠información contextual de aplicaciones, archivos ‌y flujos de trabajo para ⁠crear documentos, hojas ⁠de cálculo, presentaciones, informes y páginas web completos, según indicó la empresa.

Este lanzamiento ⁠refleja la creciente competencia en ​el desarrollo y la ‌venta de herramientas de ‌inteligencia artificial para uso profesional, ⁠en un momento en que las tecnológicas buscan sacar partido de la creciente demanda de agentes ​autónomos ‌capaces de completar tareas complejas con una intervención humana mínima.

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ChatGPT Work llega meses después de que Anthropic, rival de OpenAI, ⁠intensificara su apuesta por el sector empresarial con Claude Cowork, un agente capaz de planificar y ejecutar tareas de varios pasos de forma autónoma.

OpenAI, que se está preparando para su salida ‌a bolsa, también ha anunciado una nueva aplicación de escritorio de ChatGPT y una función de sitios web alojados que permitirá a los usuarios ‌crear y compartir sitios web directamente a través de Work.

ChatGPT Work se lanzará ‌el jueves ⁠en la web y en dispositivos móviles, y se ​ampliará en los próximos días.

Con información de Reuters