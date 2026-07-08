El Mundial se despide de Vancouver y la atención se centra ahora en el futuro de los Whitecaps

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Reportaje sobre el TSS FC Rovers

​Tras el último partido del Mundial celebrado en Vancouver el martes en un BC Place abarrotado, que puso el broche de oro a semanas de entradas agotadas y a la fiebre futbolística que se ‌adueñó de toda la ciudad, la atención se ‌centra ahora en si este torneo estrella puede contribuir a garantizar el futuro a largo plazo de los Vancouver Whitecaps.

El club de la Major League Soccer se enfrenta a un futuro incierto, ya que sus propietarios buscan un comprador ante la persistente preocupación por los ingresos y la permanencia del equipo en el BC Place, estadio de propiedad provincial. En abril, un grupo estadounidense manifestó formalmente su interés en trasladar la franquicia a Las Vegas.

Sin embargo, para los aficionados que luchan por mantener a los Whitecaps en Vancouver, el Mundial ha aportado ​nuevas pruebas del interés de ⁠la ciudad por el fútbol de élite.

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"Un equipo nunca debería trasladarse y menos aún de una ciudad que ‌acoge un Mundial", dijo a Reuters Ciarán Nicoll, presidente y secretario de los Vancouver ⁠Southsiders.

Fundado en 1999, el Vancouver Southsiders es el grupo de aficionados ⁠más antiguo y numeroso del club, con unos 600 socios de pago este año. El grupo ha encabezado la campaña #SaveTheCaps mediante marchas y actividades de divulgación en la comunidad.

"Si alguien, como un posible comprador, está pensando en ⁠adquirir un equipo y mantenerlo aquí, solo tiene que fijarse en el entusiasmo que se puede ​generar", dijo Nicoll.

"Los últimos años han demostrado que el BC Place se llena ‌en numerosas ocasiones; estamos constantemente entre los cinco primeros ‌de la liga en asistencia. Hay una gran población internacional en la ciudad a la que le ⁠apasiona el fútbol, y eso se ha puesto de manifiesto durante el Mundial".

"Se puede ver lo poco explotado que sigue estando este mercado a la hora de invitar a estas personas a venir y vivir la experiencia de un partido de los Whitecaps".

EL ESCENARIO MÁS IMPORTANTE

Para Darcie Kerr, cofundadora del grupo de aficionados "The Sisters", la ​perspectiva de perder ‌a los Whitecaps después de que Vancouver haya pasado un mes mostrándose en el escenario más importante del fútbol sería difícil de justificar.

Fundado en 2017, "The Sisters" se creó para ofrecer un espacio más inclusivo a las mujeres, a los aficionados 2SLGBTQIA+ y a los seguidores menos representados dentro de la comunidad futbolística de Vancouver.

"Si el club se vende y se traslada a Estados Unidos, ⁠ahora va a dejar un mal sabor de boca a más gente", dijo Kerr.

"Espero que la gente esté triste. Espero que no sea solo yo, que haya gente que haya venido a Vancouver y haya disfrutado de la Copa Mundial y haya pensado: 'Vaya, esto es increíble. ¿Cómo se puede perder todo esto?'".

Los Whitecaps llevan en Vancouver desde 1974, ganaron el título de la Liga Norteamericana de Fútbol en 1979 y en la temporada pasada llegaron tanto a la final de la MLS Cup como a la de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Los Whitecaps, uno de los tres equipos ‌canadienses de la MLS —junto con el Toronto FC y el CF Montreal—, siguen siendo una de las marcas futbolísticas más reconocidas del país.

Los Whitecaps no son propietarios de su estadio, lo que limita su capacidad para generar ingresos los días de partido y con otros eventos. Su contrato de arrendamiento en el BC Place expira este año.

"Una solución en Vancouver sigue siendo nuestro objetivo principal, y está claro que lograrla requerirá el compromiso total de toda la ‌comunidad, desde el Gobierno y las empresas hasta los aficionados y socios que han apoyado a este club", dijo el club en un comunicado el mes pasado.

Vancouver también ha sido uno de los equipos más fuertes de la MLS esta ‌temporada, liderando la Conferencia Oeste ⁠con 32 puntos en 14 partidos, contando en sus filas con el exdelantero alemán Thomas Müller.

"Los Whitecaps son fundamentales para la identidad del deporte aquí, y no solo a nivel ​profesional", dijo Nicoll.

"Los Whitecaps financian, directa e indirectamente, oportunidades para que decenas de miles de niños jueguen al fútbol en toda la provincia. Hay repercusiones de gran alcance que no siempre se aprecian cuando solo se mira al club en sí".

Con información de Reuters