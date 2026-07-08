Con descuentos para jubilados: llega una feria gastronómica para disfrutar el fin de semana largo en la ciudad de Buenos Aires

Durante el fin de semana largo llega una nueva edición de Caminos y Sabores a la ciudad de Buenos Aires. La feria gastronómica reúne a productores, cocineros y artesanos de todo el país en una verdadera fiesta de la comida. Lo mejor es que los jubilados podrán acceder con grandes descuentos.

Así será la feria gastronómica Caminos y Sabores en la ciudad de Buenos Aires

El evento se realizará desde este jueves 9 de julio hasta el domingo 12 de 12 a 20 hs en BA Ferial (Costanera Rafael Obligado 1221, Palermo). La feria coincide con el fin de semana largo por el Día de la Independencia y se vuelve un plan clave para probar los mejores platos y productos del país. Se podrá disfrutar de gastronomía federal, vinos, bebidas y delicias regionales, chefs, clases y cocinas en vivo, además de productos para probar y comprar.

Este año Caminos y Sabores celebra sus primeros 20 años con 9 caminos con los sabores de cada provincia y las historias detrás de cada producto. Habrá caminos temáticos para la comida federal, otro de bebidas, turismo, picadas, frutos de la tierra, la cocina, los aceites y aderezos, las infusiones y los dulces.

Durante la feria se realizará la Copa Alfajor Argentino para elegir a los mejores alfajores del país

También se realizará la Copa Alfajor Argentino, que reconoce a los mejores alfajores del país y que se convirtió en uno de los sellos más valorados por productores y consumidores del evento.

La propuesta se realiza junto a productores de alimentos, emprendedores, artesanos, empresas de gastronomía y más de 50 cocineros destacados entre los que se encuentran Santiago Giorgini, Felicitas Pizarro, Germán Martitegui, Paula Comparatore, Martín Molteni, Madame Papin, Nicolás Tykocki, Dante Liporace y Alejandra Temporini. Los especialistas compartirán recetas, historias, técnicas y sabores que nacen alrededor de la mesa.

Cómo adquirir las entradas: los descuentos para jubilados

Las entradas se pueden adquirir en la página oficial, el valor en la preventa es de $20.000 y se pueden aprovechar promociones 2x1. Los jóvenes y niños menores de 16 años ingresan gratis, acompañados por un adulto.

Mientras que los jubilados y mayores de 65 años pueden acceder a las entradas por solo $7.000 presentando carnet de jubilación, para ellos las compras se realizan únicamente en la boletería de BA Ferial.

Habrá degustaciones de productos, puestos para comprar y clases abiertas

Transporte gratis para ir y volver de la feria gastronómica

Durante la feria habrá un servicio de transporte gratuito para todas las personas que quieran llegar al predio sin preocuparse. El micro saldrá desde la sucursal Palermo del Banco Nación (Santa Fe 4162, Plaza Italia​) e irá hasta el BA Ferial. El recorrido es directo y sin paradas. La primera salida es a las 11:30 hs y el último tramo de regreso a Plaza Italia a las 20:30 hs.