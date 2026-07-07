Acciones y bonos argentinos operaron a la baja en línea con la caída de los mercados internacionales

Los mercados argentinos atravesaban una rueda negativa este martes, con descensos tanto en acciones como en bonos, en un contexto marcado por el retroceso de las principales plazas financieras del mundo. La presión vendedora también se hace sentir en Wall Street, donde el sector tecnológico encabeza las bajas.

En la plaza local, el índice S&P Merval perdía cerca de 0,5%, mientras que los títulos soberanos nominados en dólares registraban una baja promedio de 0,3%. En paralelo, el riesgo país se mantiene prácticamente sin cambios y ronda los 409 puntos básicos.

Cómo cotizaban las acciones argentinas

Pasado el mediodía, el S&P Merval se ubica alrededor de los 3,25 millones de puntos, con una caída cercana al 0,5%. En Nueva York, los ADR de compañías argentinas también operaban mayormente en terreno negativo. Entre los papeles con mayores pérdidas sobresalen Bioceres, que retrocedía 5%, y Satellogic, con una baja del 3%.

Bonos y riesgo país

Los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, muestran retrocesos cercanos al 0,3% respecto de los máximos alcanzados durante el año. A su vez, el índice de riesgo país elaborado por JP Morgan permanecía en 409 unidades. Más temprano había descendido hasta los 407 puntos, su nivel más bajo desde abril de 2018.

Qué explica la caída de las bolsas internacionales

Los principales índices de Wall Street operaron con signo negativo. El Dow Jones cedió alrededor de 0,2%, el S&P 500 bajó 0,6% y el Nasdaq Composite registra el descenso más pronunciado, con una pérdida del 1,4%.

De acuerdo con Yahoo Finance, el comportamiento del mercado está condicionado por la fuerte caída de las acciones de Samsung, que retroceden 6,9% tras la publicación de sus resultados trimestrales. El desempeño de las grandes compañías tecnológicas y las expectativas sobre las inversiones en inteligencia artificial siguen siendo uno de los principales focos de atención para los inversores.

El petróleo avanza por la tensión en Medio Oriente

En contraste con la renta variable, los precios internacionales del crudo suben alrededor de 2,5% luego de que trascendieran reportes sobre ataques iraníes contra embarcaciones comerciales en el Estrecho de Ormuz.

En ese escenario, el barril de Brent con entrega en septiembre se negocia cerca de los USD 73,80, mientras que el WTI para agosto cotiza en torno a los USD 70,24.