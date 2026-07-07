El insólito momento en el juicio por "Cuadernos": "Se equivocaron"

El Tribunal Oral Federal 7 (TOF-7) vivió un momento insólito en el juicio oral y público por la denominada ‘Causa Cuadernos’, cuando, a poco de empezar su declaración, un testigo informó al tribunal que “se equivocaron” de persona, ya que convocaron a un homónimo y no al declarante deseado.

Al iniciarse la toma de declaración en los tribunales federales de Comodoro Py, el presidente del tribunal le preguntó al testigo: “Buen día, contador Santos, ¿usted trabajó en la AFIP, hoy ARBA?”, a lo que el testigo respondió con un lacónico “No”.

“¿Año 2018 no trabajó?” insistió el juez y volvió a obtener la misma negativa, tras lo cual el testigo dijo al tribunal: “Puedo aclarar algo, ustedes se equivocaron de Juan Carlos Santos”. Santos fue el primer testigo en acceder al estrado frente al TOF 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, y tras las aclaraciones pertinentes se le pidió disculpas por la equivocación.

El presidente del Tribunal Oral, Méndez Signori, insistió y le preguntó por qué no aclaró que era un testigo equivocado al ser citado, pero Santos respondió que preguntó y no le supieron decir para que lo citaban.

“Nadie me explicó nada, me llegó un whatsapp diciendo que me iban a citar. Yo estaba en el exterior con mi hija y me tuve que volver para esto. Pregunté para qué era la citación y me dijeron que no me podían decir”, expresó Santos antes de abandonar la sala.

La incómoda situación se suscitó en el marco del juicio que sustancia el TOF 7 en la Causa Cuadernos, en la que se investiga la presunta entrega irregular de dinero de empresarios a funcionarios del gobierno kirchnerista para acceder a contratos de obras públicas.

La secretaria del Tribunal explicó que cuando se contactaron con el testigo, el mensaje explicitaba de qué juicio se trataba, como así también se le dio a conocer el listado de las personas implicadas en el debate. Pasadas las 8.45 Santos se retiró del edificio de Comodoro Py y como la siguiente testigo fue citada recién para las 9.30, el juicio pasó a un cuarto intermedio.

Con información de Noticias Argentinas