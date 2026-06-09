El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la investigación sobre la adulteración de los cuadernos adjudicados al ex chofer y ex militar Oscar Centeno, ordenó un nuevo peritaje para determinar la responsabilidad del sargento retirado de la Policía Federal, Jorge Bacigalupo, en la manipulación de los anotadores. En la misma resolución, Martínez de Giorgi decidió también profundizar en la relación de Bacigalupo con José Antonio Daniel Portaluri, ex director de Pericias de la PFA, con quien, según reconstruyó El Destape, mantuvo contactos en momentos claves de la Operación Cuadernos. ¿Pudieron ambos estar involucrados en una maniobra de alteración de los anotadores? En ese orden, y haciéndose eco de un planteo del querellante Armando Loson, el juez de Comodoro Py requirió cruces de llamadas, legajos policiales e información a Pampa Energía sobre el hijo del acusado, que trabajó en esa firma hasta un par de meses antes de que se iniciara la causa central.

En el marco de esta causa, que tramita de forma paralela al juicio del caso Cuadernos, Martínez de Giorgi dictó el procesamiento de Bacigalupo en dos ocasiones por los delitos de “falsificación de documento público” y “encubrimiento agravado”. En ambas, el sargento retirado terminó siendo favorecido por la cámara porteña, que decretó su falta de mérito hasta que se compare la letra del acusado con la que aparece adulterando los cuadernos originales. ¿La razón? Que el peritaje oficial que había hecho la Policía Federal a pedido del juez, y que había arrojado resultados positivos, se basaba en una comparación con los anotadores escaneados y no los originales.

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La situación de Bacigalupo volvió a complicarse en esta causa paralela a la central luego de que declarara como testigo en el juicio, donde salió a la luz que entre 2017 y 2023 mantuvo al menos 343 llamadas con el comisario mayor retirado José Portaluri, quien estuvo al frente de la “Dirección Pericias” de la PFA cuando el sargento retirado pasó por allí. Según contó en el debate oral, volvió a esa dirección como “convocado” luego de haberse retirado de la fuerza y actuar como chofer de una remisería que prestaba servicios al Ministerio de Planificación Federal.

El Destape, que accedió al listado de llamados entre ambos, pudo reconstruir que hablaban en momentos determinantes para el caso Cuadernos. También conversaban cuando se complicaba la situación del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y de quien fuera su segundo, Roberto Baratta. A la par de estos contactos con Portaluri, hay otras 84 conversaciones de Bacigalupo con Centeno. El sargento retirado por momentos parece cortar con uno y llamar al otro en plena gestación de la Operación Cuadernos.

Ahora, a partir de una serie de pedidos que realizó el 1º de junio pasado, Martínez de Giorgi podrá corroborar toda esa secuencia en una causa lateral a la central de Cuadernos que se inició por una denuncia del empresario Armando Loson en 2022.

¿Qué esta de fondo? La sospecha que tienen las defensas del juicio Cuadernos de que la sombra de un sector vinculado a la inteligencia de la Federal pudo haber merodeado la trama de la Operación Cuadernos.

Un nuevo peritaje

En una resolución de 9 páginas firmada el 1º de junio pasado, el juez Martínez de Giorgi ordenó un nuevo peritaje para volver a resolver la situación procesal de Bacigalupo quien fue ya fue procesado en dos ocasiones en esta causa por los delitos de “falsificación de documento público” y “encubrimiento agravado”. La primera vez fue en diciembre de 2023 luego de que un peritaje caligráfico realizado por la PFA arrojara que había coincidencias entre la letra de Bacigalupo y la que aparecía adulterando los anotadores adjudicados a Centeno. En julio de 2024 tres jueces nombrados por Mauricio Macri en la Cámara Federal porteña revocaron el procesamiento y dictaron su falta de mérito porque los peritajes que comprometieron al sargento retirado se hicieron sobre copias digitales de los anotadores y no sobre los originales. En agosto de 2025, la Gendarmería peritó los cuadernos originales y si bien no se comparó la letra de Bacigalupo el resultado fue similar al estudio que había hecho la GNA. Por eso en noviembre de 2025 Martínez de Giorgi volvió a procesar al sargento retirado. Pero en abril de este año, un mes antes de que Bacigalupo declarara como testigos en el juicio de los Cuadernos, la cámara porteña volvió a dictarle la falta de mérito. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi –que tienen los días contados en el tribunal revisor- consideraron que la comparación de la letra del expolicía se tiene que hacer con los originales.

En esa línea, este 1º de junio Martínez de Giorgi ordenó: “De conformidad con los lineamientos trazados por los jueces de la Sala I de la Excma. Cámara del fuero, mediante decisión adoptada el 16 de abril del corriente año, en oportunidad de revisar la situación procesal de Jorge José Bacigalupo, dispóngase la realización de un peritaje caligráfico” para determinar si existe correspondencia entre una serie de manuscritos del sargento retirado y la letra que se le tomó en el juzgado con las adulteraciones que figuran en los anotadores Nº 4 y Nº 7. Concretamente, el juez pidió a la División Documentología y Pericias Caligráficas de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional que determine si se trata de la misma letra que en los anotadores agregó el nombre “Armando” sobre el de un tal “Marcelo”, el de “Ing. Ferreyra” y la dirección “Alem 855”.

La GNA es la misma fuerza que peritó los cuadernos originales. Pero a eso se suma un dato no menor: tanto Bacigalupo como Portaluri pertenecieron a la PFA. Según pudo determinar este medio, la decisión del juez de cambiar de fuerza se realizó para evitar suspicacias.

El cruces de llamadas con un experto en pericias de la PFA

La resolución de Martínez de Giorgi hace eje en dos cuestiones: un nuevo peritaje y la relación de Bacigalupo con el exdirector de Pericias de la PFA, José Portaluri, con quien mantuvo al menos 343 llamados entre 2017 y 2023, es decir, en plena gestación y “explosión” de la Operación Cuadernos.

En lo que respecta al segundo punto, el juez pidió que se coteje “la documentación secuestrada en ocasión de haber allanado el domicilio de Jorge José Bacigalupo, a fin de determinar la existencia de registros con los nombres de José Antonio Daniel Portaluri y de quienes pudieran responder al apellido Bacigalupo”. El segundo punto hace al hijo del sargento retirado, Carlos María Bacigalupo, quien trabajó en la firma Pampa Energía.

El juez también está realizando un entrecruzamiento entre la carrera policial de Bacigalupo y la de Portaluri. Esto se debe a que en el juicio de los Cuadernos el sargento retirado había dicho que coincidió con Portaluri en la Dirección de Pericias de la PFA aunque no fue preciso en las fechas. Todo indica, por las referencias que dio, que (si no mintió, lo que no está claro) se reincorporó a la Policía en 2004, aproximadamente, y se fue definitivamente en 2010.

En ese marco, el magistrado requirió “a la División Juzgamiento del Personal Retirado, de la Policía Federal Argentina, se sirva informar todos los cargos y destinos que tuvieron en su carrera policial, tanto en ‘actividad’ como ‘convocados’ de Jorge José Bacigalupo R.P. 168.466, y José Antonio Daniel Portaluri, con indicación de las fechas que ocuparon, desde su comienzo, hasta su finalización, en cada uno de los cargos y reparticiones”.

Eso no fue todo. Martínez de Giorgi también ordenó un cruce de llamados entre Bacigalupo y Portaluri que puede ser clave para la investigación. En esa línea pidió a Telecom que informe la “titularidad y celdas de activación de todas las llamadas entrantes y salientes que se efectuaron desde y hacia el abonado” asignado a Bacigalupo con otros 51 teléfonos, entre ellos, el de Portaluri al momento de los hechos investigados.

Por ejemplo, el juez quiere saber con quiénes habló Bacigalupo entre los 10 días previos y 10 días posteriores a hechos claves para la Operación Cuadernos como:

El 10 de abril de 2018, cuando el periodista Diego Cabot declaró en la Justicia bajo juramento de decir verdad e inició la causa Cuadernos. Cabot, según la versión oficial, dijo que recibió los cuadernos de parte de Bacigalupo, quien los tenía en custodia porque Centeno tenía temor de que lo allanaran por una denuncia de su ex, Hilda Horovitz.



Cabot, según la versión oficial, dijo que recibió los cuadernos de parte de Bacigalupo, quien los tenía en custodia porque Centeno tenía temor de que lo allanaran por una denuncia de su ex, Hilda Horovitz. El 1º de agosto de 2018, cuando estalló el caso Cuadernos mediáticamente y se produjeron las primeras detenciones de exfuncionarios y empresarios.



de exfuncionarios y empresarios. El 1º de abril de 2022 cuando el empresario Armando Loson denunció graves irregularidades en la causa de los anotadores y presentó ante Martínez de Giorgi un peritaje privado que daba cuenta de 1600 enmiendas y tachaduras en los cuadernos. Por ejemplo, allí demostraba que su nombre se había agregado sobre otro que decía “Marcelo”. Luego un peritaje oficial de la PFA en esta causa corroboraría todo lo expuesto en el estudio privado.



y presentó ante Martínez de Giorgi un peritaje privado que daba cuenta de 1600 enmiendas y tachaduras en los cuadernos. Por ejemplo, allí demostraba que su nombre se había agregado sobre otro que decía “Marcelo”. Luego un peritaje oficial de la PFA en esta causa corroboraría todo lo expuesto en el estudio privado. E10 de marzo de 2023, cuando se produjo el allanamiento en el domicilio de Bacigalupo en el marco de la causa que investiga la adulteración.



El 6 de diciembre de 2023 cuando se da el primer procesamiento de Bacigalupo en este expediente por "falsificación de documento público" y "encubrimiento".​​​

Spoiler: según reconstruyó este medio, los llamados entre Bacigalupo y Portaluri coinciden con momentos determinantes de la Operación Cuadernos, como cuando:

Bacigalupo contacta a Cabot en octubre de 2017 y le entrega los cuadernos en enero de 2018.



Bacigalupo, a mediados de febrero de 2018, le entrega más documentación a Cabot.



Cabot se reúne con Stornelli para impulsar el caso en tribunales.



Bacigalupo negocia declarar en Comodoro Py como testigo en Cuadernos el 31 de julio de 2018.



Estalla el caso Cuadernos en los medios y se producen detenciones masivas el 1 de agosto de 2018.



Centeno cambia su declaración y dice que quemó los anotadores el 3 de agosto de 2018.



Se anuncian los procesamientos de Cuadernos en septiembre de 2018.



La Cámara Federal porteña confirma los procesamientos de Cuadernos en diciembre de 2018.



Resucitan los cuadernos de las cenizas en octubre de 2019.



Allanan el domicilio de Bacigalupo en la causa de la adulteración de los cuadernos en marzo del 2023.



Un peritaje confirma que Bacigalupo fue quien manipuló los anotadores a finales de julio de 2023

Y eso no es todo. Además en la causa paralela por la adulteración hay un documento con chats que dan cuenta de una relación muy cercana y de afinidad político-ideológica entre los dos ex policías.

Quién es el comisario retirado José Portaluri

Portaluri es un uniformado de extensa trayectoria en la Policía Federal, que tuvo participación en casos de alto impacto político como la causa AMIA, la del 19 y 20 de diciembre de 2001 y hasta la del robo de las manos de Juan Domingo Perón.

Según pudo reconstruir este medio, en uno de los tantos chats entre Portaluri y Bacigalupo que constan en la causa paralela a la central, donde se investiga la adulteración de los anotadores, el primero le dice al segundo en referencia a un empresario vinculado al negocio de las armas: “Lo conozco desde que estaba en inteli”. Todo indica que la referencia es a “Inteligencia”.

La relación entre Bacigalupo y Portaluri se abordó durante la audiencia testimonial del sargento retirado en el juicio de los Cuadernos, que por su extensión se dividió en dos jornadas: la del 14 y 19 de mayo pasados. En la primera, Bacigalupo reveló que trabajó bajo las órdenes de Portaluri en la Dirección Pericias de la PFA. Las defensas profundizaron en ese vínculo. Cuando el sargento retirado fue consultado por su relación con quien fue su jefe, buscó quitarle relevancia y dijo que no tenía mucho contacto, “algún saludo por fechas de cumpleaños, Pascuas”. Las al menos 343 comunicaciones entre ambos -y el momento en que se dieron- revelan que Bacigalupo mintió cuando declaró bajo juramento de decir verdad. De hecho, llegó a decir: “Con Portaluri no tengo ninguna relación”.

Un documento sobre las llamadas entrantes y salientes del sargento retirado, que forma parte de la causa de la adulteración y se agregó como prueba a la causa central de Cuadernos, expone que Bacigalupo tenía con Portaluri un tipo de vínculo fluido, cercano e importante. De acuerdo a la reconstrucción que realizó El Destape, mantuvieron un promedio de al menos un llamado semanal durante 6 años seguidos.

El testimonio de Bacigalupo

En la resolución de Martínez de Giorgi de este 1 º de junio, el juez también requirió la testimonial de Bacigalupo en el juicio de Cuadernos. “Solicítese al Sr. Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7, la remisión de una copia de los videos correspondientes a los testimonios prestados por Jorge José Bacigalupo e Hilda Horovitz”, requirió el magistrado. Allí, como informó este medio, dio precisiones de su relación con Portaluri, faltó a la verdad en varias afirmaciones a pesar de estar bajo juramento (es decir, pudo haber incurrido en el delito de falso testimonio) y hasta reveló el rol que tuvo Carlos Stornelli en la operación Cuadernos.

En su declaración ante el Tribunal Oral en lo Federal Nº7 Bacigalupo reveló que:

El fiscal Stornelli estuvo en su casa el 31 de julio de 2018, el día previo a la difusión del caso y la razzia de exfuncionarios y empresarios, y lo llevó a declarar al despacho de Claudio Bonadío en su auto oficial con chofer porque según dijo “sino se caía la causa”.



Que volvió a trabajar a la Policía Federal tras ejercer como remisero y cumplir tareas para el Ministerio de Planificación Federal como chofer. Contó que fue “convocado”, es decir, antes de cumplir los 60 años (hoy tiene 81). Si bien no precisó el tiempo exacto en que ingresó nuevamente a la fuerza todo indica que fue cuando supuestamente se escribieron una parte de los cuadernos.



Contó que fue “convocado”, es decir, antes de cumplir los 60 años (hoy tiene 81). Si bien no precisó el tiempo exacto en que ingresó nuevamente a la fuerza todo indica que fue cuando supuestamente se escribieron una parte de los cuadernos. Mantuvo un vínculo con el policía Daniel Portaluri, a quien describió como director de la “Dirección de Pericias”, el área donde cumplió funciones al menos durante una parte de su reincorporación a la PFA. El sargento retirado mantuvo una relación cercana con Portaluri, algo que prefirió omitir en su declaración bajo juramento de decir verdad. Incluso mintió sobre la intensidad de esa relación.



al menos durante una parte de su reincorporación a la PFA. El sargento retirado mantuvo una relación cercana con Portaluri, algo que prefirió omitir en su declaración bajo juramento de decir verdad. Incluso mintió sobre la intensidad de esa relación. Que estuvo trabajando con el exchofer y exmilitar Oscar Centeno para el Ministerio de Planificación Federal. Según describió fue años antes del caso Cuadernos.



Según describió fue años antes del caso Cuadernos. Que su hijo fue empleado de Pampa Energía, firma comandada por Marcelo Mindlin. El dato adquiere relevancia porque en la causa en que Bacigalupo fue acusado de adulteración de los cuadernos se protegió el nombre de un empresario de nombre "Marcelo".

Justamente, por su declaración en el juicio, los abogados de Loson, Carlos Vela y Ricardo Gil Lavedra, pidieron a Martínez de Giorgi que profundice en lo relativo al hijo de Bacialupo. El magistrado pidió a Pampa Energia que brinde “información inherente a Carlos María Bacigalupo quien desempeñaría funciones o tareas laborales en esa empresa”. ¿Por qué el dato es relevante? Porque quien adulteró los cuadernos agregó el nombre de Armando sobre el de un tal Marcelo cuya identidad aún se desconoce. El dueño de la empresa se llama "Marcelo".