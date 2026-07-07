Alarma por lo que le pasó al Kun Agüero en plena transmisión de ESPN: "No sé si me agarró arritmia"

Le pasó en pleno partido de la Selección Argentina y Egipto: alarma total en ESPN.

Un momento de muchísima tensión y preocupación se vivió este martes en la pantalla de ESPN cuando Sergio "Kun" Agüero metió un freno de mano en plena transmisión del Mundial 2026 en vivo y encendió las alarmas de todos por un tema de salud.

El exdelantero de la Selección Argentina, que debió retirarse del fútbol profesional justamente por una afección cardíaca, se encontraba analizando las acciones del partido entre Argentina y Egipto junto al Pollo Vignolo cuando, de repente, interrumpió el ida y vuelta con una frase que congeló el estudio: "Yo no sé si me agarró arritmia".

Al escuchar el fuerte comentario, el conductor del programa no ocultó su nerviosismo ante la situación y reaccionó de inmediato para intentar bajarle los decibeles al susto generalizado. "No me asustes, con eso no me jodas. Estás impecable", le retrucó el relator, claramente desencajado por lo que estaba pasando al aire.

Agüero se tomó con humor lo que le sucedió al aire de ESPN

Fiel a su estilo descontracturado, y a pesar del mal momento, el exjugador del Manchester City intentó ponerle un poco de humor a la tensa situación para llevar tranquilidad, aunque no dejó de preocupar a los televidentes que seguían el minuto a minuto del encuentro. "Ya está, que me agarre acá. Vos estás con el oxígeno al 92%, estamos todos complicados", remató el Kun.

Cabe recordar que, desde su retiro forzado en el Barcelona, el streamer cuenta con un chip médico implantado que monitorea constantemente su ritmo cardíaco y envía alertas a su celular ante cualquier anomalía, lo que le permite controlar este tipo de situaciones al instante.