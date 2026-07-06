Cerró una icónica cervecería del Conurbano y su dueño apuntó contra Milei

Cerró una icónica cervecería del Conurbano.

Producto de la crisis económica una histórica cervecería del Conurbano cerró sus puertas y su dueño apuntó contra el presidente Javier Milei y sus políticas, señalando que este momento es peor que durante la pandemia del Covid.

Se trata de Gulliver, una fábrica de cerveza artesanal de Lomas de Zamora que comunicó el fin de un sueño que llevaba 11 años y que señaló como motivo el contexto económico actual. "Podíamos producir 30 mil litros por mes y últimamente estábamos laburando al 20 por ciento de nuestra capacidad", explicó el dueño de la fábrica, Martín Arnal en diálogo con Palo y Zanahoria, por El Destape 1070.

En esa línea, agregó: "La cerveza la consume el laburante, no estamos vendiendo caviar ni champagne. Hoy una salida o una cerveza se volvió un lujo". Esto refleja la caída del consumo que registran casi todos los rubros de la producción nacional.

La crítica al gobierno de Milei

Además, Arnal no escondió su descontento con la gestión de Javier Milei: "Hay una desconexión del Gobierno con la realidad. No entienden lo que es tomarse el bondi, remarla y tener que decirle a un empleado que se queda sin trabajo". "Cuando la gente no consume, no hay ninguna forma de reinventarse. Nosotros logramos sobrevivir a la pandemia, cuando no había ni una persona en ningún bar, pero esto que estamos viviendo nunca lo vimos", sumó respecto del duro momento que atraviesa la industria argentina.

"Lo que más me partió el alma es decirle a la gente con la que trabajo hace 11 años que se quedó sin laburo. En las PyMES es imposible no pensar en cómo va a hacer tu empleado para pagar el alquiler", cerró el dueño de la cervecería Gulliver, donde se desempeñaban 12 trabajadores de manera directa e indirecta y que ahora se suman a la larga lista de personas que se quedaron sin trabajo por la crisis.

En el comunicado que publicaron desde el local, también hicieron referencia al contexto económico: "Lamentablemente hemos tenido que tomar la decisión de cerrar la fábrica. No es marketing, no es joda. La triste realidad que nos golpea y nos obliga a tomar esta decisión, el consumo masivo está cada día más bajo y deteriorado".

"Hemos dado todo por sostener a Gulliver. Devaluaciones, pandemia, inflación; le pusimos el pecho a todas, pero nos terminaron ganando. Queremos agradecer a amigos, vecinos, clientes y proveedores que nos acompañaron durante estos 11 años de felicidad, buenas birras y encuentros", cerraron desde el lugar.