Quién es Francois Letexier, el árbitro francés que dirigirá Argentina vs. Egipto en el Mundial 2026.

A dos días para que se dispute el partido entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, la FIFA sorprendió al definir quién será el árbitro principal del encuentro. El organismo que regula el fútbol a nivel internacional designó al francés François Letexier para que imparta justicia en el cruce que tendrá lugar en Atlanta (Estados Unidos) a partir de las 13 horas el próximo martes; esta decisión generó revuelo en redes sociales por el picante historial reciente entre la 'Albiceleste' y el combinado galo, que actualmente son dos grandes candidatos al título.

El árbitro, de 37 años e internacional desde 2017, afrontará su tercer compromiso como juez principal en esta Copa del Mundo, y estará acompañado por sus compatriotas Cyril Mugnier (asistente 1) y Mehdi Rahmouni (asistente 2). Anteriormente estuvo a cargo de los encuentros entre Costa de Marfil y Ecuador, por la primera fecha, y de Cabo Verde frente a Arabia Saudita, en el cierre de la fase de grupos.

Quién es François Letexier, el árbitro francés que dirigirá a la Selección Argentina

Letexier llega al cruce con una amplia experiencia en competencias organizadas por la UEFA: en su trayectoria figuran la final de la Eurocopa 2024 y la final de la Europa League 2026. Además, formó parte del Mundial de Clubes de la FIFA disputado en Estados Unidos durante 2025.

El equipo arbitral estará integrado por los franceses Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como asistentes. En tanto, los noruegos Espen Eskas e Isaak Bashevkin se desempeñarán como cuarto y quinto árbitro, respectivamente. La FIFA todavía no dio a conocer quiénes serán los encargados del VAR para este encuentro.

Hasta el momento, Letexier no protagonizó grandes polémicas en el Mundial 2026 y mostró una tendencia a recurrir con frecuencia a la tarjeta amarilla para controlar el desarrollo de los partidos. En sus dos presentaciones en el torneo amonestó a ocho futbolistas, cuatro en cada encuentro. En el duelo entre Costa de Marfil y Ecuador fueron advertidos Kessie, Fofana, Doué y Porozo, mientras que en el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita recibieron la tarjeta amarilla Wagner Piña, Abdulhamid, Al-Dawsari y Al-Buraikan.

Cómo será el cuerpo arbitral para Argentina vs. Egipto

Árbitro principal: François Letexier (Francia).

Asistente 1: Cyril Mugnier (Francia).

Asistente 2: Mehdi Rahmouni (Francia).

Cuarto árbitro: Espen Eskas (Noruega).

Quinto árbitro: Isaak Bashevkin (Noruega).

La probable formación de la Selección Argentina vs. Egipto

Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel o Giuliano Simeone, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso, Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Argentina vs. Egipto: hora, TV en vivo y streaming

El siguiente cotejo de la "Albiceleste" será el martes 7 de julio a las 13 horas de Argentina en el estadio de Atlanta, con el arbitraje del francés Francois Letexier. La transmisión en vivo en la televisión será a través de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. El streaming online irá por MiTelefe, la TV Pública en vivo en YouTube, TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.