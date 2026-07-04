La contundente crítica de Scaloni al Mundial 2026 por el poco descanso que tendrá la Selección Argentina

Lionel Scaloni cuestionó la organización del Mundial 2026 por el escaso descanso de la Selección Argentina antes del cruce con Egipto.

La victoria de la Selección Argentina ante Cabo Verde por los dieciseisavos del Mundial 2026 dejó una clasificación sufrida, pero también una fuerte queja de Lionel Scaloni. El DT se mostró molesto por el calendario de la Copa del Mundo y apuntó contra la diferencia entre los días de descanso que tuvo su equipo en la fase de grupos y los que tendrá ahora antes de enfrentar a Egipto en octavos de final.

La conferencia de prensa posterior al triunfo 3-2 de Argentina ante Cabo Verde dejó una frase que rápidamente se volvió eje de la jornada. Scaloni, todavía con el desgaste lógico de un partido que se extendió hasta el alargue, cuestionó con dureza la organización del Mundial 2026 y puso el foco en un punto que considera difícil de explicar: la reducción drástica de los tiempos de recuperación justo cuando empiezan los cruces decisivos.

“Ahora toca descansar. La verdad, no entiendo cómo está armado este Mundial: en la fase de grupos tuvimos seis días de descanso y ahora, cuando más lo necesitás, te dan tres y medio. Es algo difícil de explicar, debería haber sido al revés, ir de menos a más”, lanzó el entrenador argentino, visiblemente fastidioso por la situación.

La queja de Scaloni se entiende en el contexto. Argentina tuvo una fase de grupos con márgenes amplios entre partido y partido, algo que le permitió recuperar cargas, ajustar detalles y administrar esfuerzos. Pero una vez iniciada la fase eliminatoria, el escenario cambió de golpe. El paso de un calendario holgado a otro mucho más comprimido encendió las alarmas en el búnker albiceleste.

Cómo fue el descanso de Argentina en la fase de grupos y por qué ahora cambia todo

La Selección Argentina debutó el 16 de junio ante Argelia en Kansas. Luego volvió a jugar recién el 22 frente a Austria en Dallas, es decir, seis días después. Más tarde cerró la fase de grupos el 27 contra Jordania, nuevamente en Texas, y casi una semana después afrontó el duelo de dieciseisavos contra Cabo Verde.

Ese recorrido le dio al plantel un ritmo de competencia con pausas largas, algo muy distinto a lo que ocurrirá ahora. El cruce de octavos de final frente a Egipto está programado para el martes 7 de julio a las 13 en Atlanta, apenas tres días y medio después de los 120 minutos que demandó la clasificación ante el conjunto africano. Si además logra avanzar a cuartos de final, Argentina volverá a jugar el sábado 11, con otra ventana de recuperación muy acotada.

Ese contraste es justamente el que irritó a Scaloni. El DT entiende que el momento de mayor exigencia del torneo debería ir acompañado por una mejor distribución del descanso, no por una reducción tan marcada. En un Mundial 2026 con temperaturas altas, viajes largos y partidos cada vez más intensos, el detalle no es menor.

La comparación con otros equipos que también molestó en la Selección Argentina

El malestar del entrenador argentino también se alimenta de una comparación concreta. Mientras la Albiceleste jugará los octavos con apenas tres días y medio de margen, otras selecciones tuvieron un panorama bastante más favorable. El caso que más resalta es el de Canadá: disputó su partido de dieciseisavos el domingo ante Sudáfrica y recién volvió a jugar este sábado frente a Marruecos, con seis días completos de recuperación entre un encuentro y otro.

Esa diferencia alimenta el debate sobre la equidad del calendario. No se trata únicamente de un reclamo por comodidad, sino de una cuestión competitiva. En torneos de esta magnitud, donde un detalle físico puede definir una clasificación, contar con dos días más de descanso puede modificar por completo la preparación de un equipo, el estado de sus jugadores y hasta la planificación táctica del entrenador.

Scaloni no lo dijo en esos términos, pero su mensaje apuntó directamente a eso: si la fase decisiva del Mundial 2026 exige el máximo, también debería ofrecer un marco más equilibrado para todos los seleccionados.

Debido a las tormentas eléctricas el plantel albiceleste se vio obligado a trabajar en el gimnasio del Complejo Deportivo del Inter de Miami..

Argentina vs. Egipto: un cruce exigente en octavos de final

Más allá de la polémica por el calendario, el foco inmediato de la Selección Argentina ya está puesto en Egipto. El conjunto africano se clasificó a octavos de final luego de eliminar a Australia por penales tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y en el suplementario. Eso significa que el rival de la Albiceleste también llegará con una carga física importante, aunque con la diferencia de haber atravesado un contexto distinto en la planificación de su llave.

El partido se jugará el martes 7 de julio a las 13, hora argentina, en el estadio de Atlanta. Será el primer enfrentamiento entre ambos seleccionados en una Copa del Mundo, un dato que le suma un condimento especial a una serie ya de por sí atractiva.

Aunque nunca se cruzaron en un Mundial, Argentina y Egipto sí tienen dos antecedentes oficiales en otros contextos. El primero se remonta a las semifinales de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, cuando la Albiceleste se impuso con una contundente goleada por 6-0. El segundo fue mucho más reciente: un amistoso disputado el 26 de marzo de 2008 en El Cairo, que terminó con triunfo argentino por 2-0 gracias a los goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso.

Esos antecedentes no tienen peso real sobre lo que puede pasar ahora, pero sí sirven para contextualizar un cruce inédito en el escenario más grande. La Selección Argentina buscará seguir en carrera en el Mundial 2026, mientras que Egipto intentará dar uno de los grandes golpes de la competencia.