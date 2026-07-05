Un Ronaldo relajado se centra en España más que en su futuro

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Rueda de prensa de Portugal

​Cristiano Ronaldo ha subrayado que se retirará del fútbol sin remordimientos, pero no ha llegado a admitir que el actual Mundial vaya a ser el ‌último, de cara al partido de ‌octavos de final que enfrentará a Portugal con su vecina España el lunes en Dallas.

El jugador, de 41 años, participa en su sexta Copa Mundial —todo un récord— y, aunque se espera que se haya retirado de la selección para cuando se dispute el próximo torneo, ha subrayado que pondrá fin a su carrera cuando él lo decida.

"Terminaré cuando yo decida. Siempre me hacéis la misma pregunta: ¿es esta la última? ​Ya veremos. No quiero llamar ⁠la atención sobre esto, lo más importante es jugar bien mañana", dijo Ronaldo ‌a los periodistas el domingo.

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"Voy a ser totalmente sincero: pase lo ⁠que pase mañana, Cristiano se irá con la ⁠conciencia tranquila al 1000%. He dado todo lo que podía al fútbol; jugar durante tantos años es mi pasión. No lo he hecho por necesidad, me va bien ⁠en la vida. Se trata de pasión. Juego con la selección y me ​encanta jugar al fútbol".

"Pase lo que pase mañana, no ‌voy a presionarme pensando que tengo que ‌ganar. Hay que disfrutar de cada partido en una gran competición como el ⁠Mundial. Creo que no lo estoy haciendo tan mal. He marcado tres goles; otros lo han hecho mejor, pero creo que no lo estoy haciendo tan mal".

RELAJADO

Un Ronaldo relajado admitió haber disfrutado más del torneo actual que de sus cinco mundiales anteriores ​y se ‌mostró confiado en que el equipo de Roberto Martínez pueda imponerse a una selección española que ha ido mejorando a medida que avanzaba.

"Si no tuviéramos esta convicción, no estaríamos aquí", dijo. "Ha sido una experiencia maravillosa, estamos mejorando en cada partido".

"Sabemos que es una competición dura y que es imposible ⁠hacerlo siempre bien. Algunos buenos equipos han quedado eliminados y eso lo dice todo. El equipo está bien, tranquilo y bien preparado. Nos vamos a enfrentar a un rival difícil, pero creo que estaremos preparados".

El exdelantero del Manchester United y del Real Madrid disputará su partido número 233 con la selección de Portugal si sale al campo contra España, un país con el que tiene una estrecha relación tras haber pasado nueve temporadas en ‌el Real Madrid.

Sin embargo, su historial goleador frente al vecino ibérico de Portugal es limitado, con solo cuatro goles ante los españoles. Ese total incluye un triplete en el empate a 3-3 durante la fase de grupos del Mundial de 2018.

"España siempre es una de las favoritas para ganar la Eurocopa y la Liga de Naciones; ya ha ganado ‌esta competición", dijo. "España es la favorita. Tiene más títulos que Portugal, pero esta es una competición diferente, con jugadores diferentes. Hay lesiones, hace calor".

"Me gusta jugar frente a España, mi ‌historial es bastante bueno. ⁠Me he enfrentado a ellos 10 u 11 veces y está bastante equilibrado. Se decidirá por pequeños detalles. Tengo la sensación de que ​vamos a ganar".

"Lo que tengo que hacer es disfrutarlo, por si fuera mi último Mundial, aunque no va a ser mi último partido en un Mundial porque quiero seguir adelante".

Con información de Reuters