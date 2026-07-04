El DT de Egipto estalló de felicidad en el Mundial 2026 y le dedicó el triunfo a Palestina

Egipto hizo historia en el Mundial 2026, eliminó a Australia por penales y su DT Hossam Hassan dedicó la clasificación a Palestina con un gesto conmovedor.

Egipto consiguió una clasificación histórica en el Mundial 2026 al eliminar a Australia en los 16avos de final, pero la imagen que terminó de recorrer el mundo no fue solamente la de los penales. Hossam Hassan, entrenador del conjunto africano y próximo rival de la Selección Argentina, celebró con una bandera de Palestina en el campo de juego y le dedicó el triunfo tanto al pueblo egipcio como a los palestinos, en un mensaje cargado de emoción y simbolismo.

Hassan, histórico exdelantero egipcio y actual entrenador del seleccionado, apareció en el campo de juego del estadio de Dallas con una bandera de Palestina y dejó una dedicatoria que rápidamente se viralizó. El técnico expresó que el triunfo no solo era para el pueblo egipcio, sino también para los palestinos, en medio del dramático contexto humanitario que atraviesa la Franja de Gaza.

“Fíjense cuánto se alegró el pueblo palestino por nosotros. Mi corazón y mi alma están con ellos, a pesar del sufrimiento que atraviesan. Que Alá los proteja, cuide a los vivos y tenga misericordia de sus mártires. Le dedico este triunfo al pueblo egipcio y al pueblo palestino”, afirmó el DT tras el partido.

El mensaje de Hossam Hassan no fue aislado ni casual. La victoria de Egipto se produjo en un contexto extremadamente sensible por la situación en Gaza, donde la población palestina atraviesa una crisis humanitaria devastadora en medio de la ofensiva israelí iniciada tras los ataques de Hamás en octubre de 2023.

En el texto base se menciona que, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad del Gobierno palestino, desde el comienzo de esa ofensiva se reportaron 73.090 muertos y 173.553 heridos. En ese escenario, la clasificación de Egipto apareció como una pequeña bocanada de alivio emocional para miles de personas que viven en medio de la guerra.

El propio Hassan dejó en claro que sintió ese vínculo en tiempo real. No habló solo de fútbol ni se limitó a celebrar el pase de ronda: conectó la victoria con el dolor de una región y con la necesidad de ofrecer, aunque fuera por unas horas, una alegría compartida. Ahí radica la potencia de su gesto: Egipto ganó un partido, pero su entrenador entendió que, para muchos, ese triunfo significaba bastante más que una clasificación.

Qué dijo Hossam Hassan sobre la tanda de penales

El entrenador egipcio también reveló cómo vivió los minutos más tensos del encuentro y qué mensaje intentó bajarles a sus futbolistas antes de la tanda de penales. Según explicó, durante el partido y la definición estuvo rezando para poder darle una alegría al pueblo egipcio, y antes de los remates buscó quitarles presión a sus jugadores.

“Le pedía a Dios que hiciera feliz al pueblo egipcio”, contó el DT, que luego detalló la charla que tuvo con sus futbolistas antes de los penales. Su consigna fue clara: liberar la mente y concentrarse únicamente en la ejecución. Les pidió que no pensaran ni en el contexto ni en el arquero rival, sino solamente en el remate.

Ese enfoque parece haber dado resultado. Egipto mostró frialdad en el momento más caliente de la noche y transformó una tanda de máxima tensión en el pasaje a la ronda de los 16 mejores. El detalle no es menor: para una selección sin grandes antecedentes en instancias decisivas de los Mundiales, sostener la calma en una definición así también es una señal de crecimiento competitivo.

Egipto eliminó a Australia y logró una clasificación histórica

Más allá del impacto del mensaje, el resultado también tuvo un peso enorme para el fútbol egipcio. El triunfo sobre Australia le permitió a Egipto meterse por primera vez en los octavos de final de un Mundial, un hito que llegó en su cuarta participación en la máxima cita del fútbol.

La serie fue extremadamente pareja. Egipto y Australia igualaron 1-1 en el tiempo reglamentario y tampoco pudieron sacarse diferencias en el alargue. En la definición desde los doce pasos, el conjunto africano mostró mayor temple y eficacia, y terminó sellando el 4-2 que desató la euforia en Dallas.

La clasificación no solo alimentó la ilusión deportiva de un seleccionado que ahora se ilusiona con dar otro golpe frente a la Selección Argentina, sino que también se transformó en un símbolo emocional para buena parte del mundo árabe. Según informó el diario egipcio Youm7, en Gaza decenas de palestinos salieron a las calles para celebrar el triunfo del conjunto de Hassan, una postal que le dio aún más dimensión al gesto del entrenador.

El papel de los hinchas, una obsesión del DT de Egipto

En sus declaraciones posteriores, Hassan también puso el foco en el rol de los hinchas. Para él, la conexión con la gente fue uno de los motores del equipo durante toda la Copa del Mundo. Incluso remarcó que desde el inicio del torneo le transmitió al plantel que el gran objetivo era lograr que el pueblo egipcio se sintiera orgulloso de su selección.

El técnico aseguró que percibió la felicidad de los fanáticos apenas terminó el encuentro y destacó que el apoyo popular fue tan importante como el trabajo del cuerpo técnico, los jugadores y el resto de la delegación.

No es un detalle menor viniendo de una figura como Hassan. El actual entrenador es una leyenda del fútbol egipcio: como jugador disputó 176 partidos con su selección, convirtió 68 goles y fue mundialista en Italia 1990. Es decir, habla desde un lugar de enorme peso simbólico dentro del deporte de su país.